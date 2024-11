Lektorokat és akolitusokat avattak a váci Nagyboldogasszony-székesegyházban

Az épület felújítása miatti kényszerszünet után újra a váci Nagyboldogasszony-székesegyházban kerülhetett sor a Váci Egyházmegye új lektorainak és akolitusainak avatására, akik egy, illetve két éve készültek a szolgálatra. A szentmise bevezető könyörgését követően a jelölteket felkészítő lelkipásztor egyenként szólította fel a leendő lektorokat és akolitusokat, akik albába öltözve vonultak fel és „Jelen!” válasszal jelezték, hogy készen állnak az avatásra és ezzel a szolgálatra is.

Az olvasmányok Dániel próféta könyvéből (Dán 12,1–3), a Zsidóknak írt levélből (Zsid 10,11–14. 18) és Márk evangéliumából hangzottak el (Mk 13,24–32).

Marton Zsolt szentbeszédében kiemelte, hogy a jelöltek olyan férfiak, akik szilárdan hisznek és bíznak Istenben, és rá merik bízni az életüket Krisztus Egyházára. Arra vállalkoznak, hogy Isten szolgálattevői legyenek, és közvetítsék az örömhírt embertársaiknak oly módon, hogy felolvassák Isten igéjét a Szentírásból mint lektorok, azaz felolvasók, vagy oly módon, hogy eucharisztikus lakomában részesítik a szentmisén részt vevőket mint akolitusok. Ezt követően a püspök külön-külön szólította meg a lektor- és akolitusjelölteket.

Bár tudjuk, hogy a Szentírás a világirodalom gyöngyszeme, a megyéspüspök kérte a leendő felolvasókat, hogy számukra a Biblia ne csak irodalmi alkotás legyen. „A Biblia, a Szentírás Isten élő, ma is megszólító üzenete. Nemcsak az üdvösségtörténetet tartalmazza, de a saját életünk kérdéseire is választ találunk benne” – mondta a püspök, aki kérte a jelölteket, hogy váltsák életre az evangéliumot, és legyenek hiteles hirdetői.

Az akolitusokhoz szólva a püspök hangsúlyozta, hogy a szentmisén szolgálóknak nem csak meg kell ismerni a szertartás menetét, hanem azt át is kell elmélkedni, hogy teljes valójukban át tudják élni a legszentebb misztériumot. Javasolta, hogy a leendő akolitusok szánjanak időt a rendszeres szentségimádásra, mert hitük igazán ebből a személyes kapcsolatból táplálkozhat. Ezenkívül buzdította a jelölteket, hogy oktassák a ministránsokat is, felkeltve bennük a vágyat, hogy felnőttként ők is vállalják majd az oltár szolgálatát.

A szentbeszédet követően a megyéspüspök egyenként felavatta először a lektorokat, majd az akolitusokat. A felolvasók egy bibliát vettek át a főpásztortól, miközben az alábbi szavak hangzottak el: „Vedd a könyvek könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben.”

Az akolitusok először kézbe vették a kelyhet, miközben a főpásztor ezt mondta: „Vedd ezt az eucharisztia ünneplésére előkészített kelyhet, és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az Egyház asztalánál.” Majd a húsvéti gyertyáról meggyújtott égő gyertyát kaptak a főpásztortól, amely a krisztusi hitet jelképezte.

Összesen 15 lektor és 26 akolitus nyerte el a szolgálati fokozatot az ünnepi szentmisében, akik szinte kivétel nélkül a Váci Egyházmegye különböző plébániáiról érkeztek hozzátartozóik és plébánosaik kíséretében. A szentmisén a felolvasói és akolitusi szolgálatot is ők látták el.

A szertartás végén a felavatott világi szolgálattevők képviselői az alábbi szavakkal vallottak felkészülésükről: „Megerősödtünk hitünkben, megtapasztaltuk, hogy Isten országa köztünk van, és ígérjük, hogy az erről szerzett bizonyosságunkat továbbadjuk mindenkinek.” Majd kérték a főpásztor áldását, hogy életükkel példát adhassanak, szolgálatukat pedig a legjobb tudásuk szerint, szeretettel és az Úrnak tetsző módon végezhessék.

Ezt követően kedves gesztusként minden felavatott lektor és akolitus egy-egy szál fehér rózsával köszönte meg feleségének, hogy biztos hátteret nyújtva segítette őt a szolgálat megkezdésében.

2022-től a Váci Egyházmegyében megújult a lektor- és akolitusképzés. Cél, hogy a jelentkezők megfelelő teológiai felkészítésben részesüljenek, ennek során dogmatikát, morálteológiát, biblikumot, liturgikát, alapvető hittant és egyházjogi alapismereteket is tanulnak. Ezt egészíti ki számukra több egész hétvégés lelkigyakorlat, amely segítheti egyházi szolgálatuk megalapozását. A Váci Egyházmegyében a 2005 óta zajló képzésnek köszönhetően közel 400 lektor és akolitus szolgál a plébániai közösségekben. A lektori és akolitusi szolgálatra elkötelezett, hívő, szentségi házasságban élő katolikus férfiak jelentkezhetnek plébánosuk ajánlásával és motivációs levéllel. A jelentkezés és felvételi a tavaszi időszakban zajlik. Bővebb információért az érdeklődők Farkas László atyát, az akolitusok képzéséért felelős lelkipásztort, dunakeszi plébánost kereshetik.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír