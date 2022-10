Lelkinapot tartottak a győr-bácsai Szent István király-plébánián

A mai rohanó világban a csend és a nyugalom, az Istennel eltöltött percek száma minimálisra csökkent. Állandóan kattog valamin az agyunk, ha pedig üresjáratok vannak napjainkban, próbáljuk hasznos, vagy épp szórakoztató tevékenységekkel kitölteni. Fontos, hogy néha tudjunk megállni, csendben lenni, elmélkedni. A program szombat délután 2 órakor kezdődött, a helyi gitáros együttes, a Berkenye Ének és Zenekar vezetésével, és a másnap 10 órakor kezdődő szentmisével ért véget.

Először Rumszauer Miklós atya előadását hallgathattuk meg, a „keresztény örömről”.

Azt követően Gundinger Beatrix tanúságtétele következett, ami egy újabb példája Isten szeretetének, annak, hogy senkiről sem mond le, mindenkinek meg tud bocsátani, aki kellőképp vágyakozik rá. Gyarló az ember: mindig követünk el kisebb-nagyobb hibákat, de ha nagyon akarjuk és teszünk érte, Isten megkegyelmez, mert az ő szeretete végtelen.

A fertőszéplaki Misericordias Ének és Zenekar Pipó József vezetésével végigvezetett minket az „Öröm útján”, majd az esti szentmisén fizikai értelemben is részesülhettünk Isten kegyelméből, magunkhoz véve a Szent Eucharisztiát.

A misét egy egész éjszakán át tartó szentségimádás követte, amit Simon Dávid atya indított el mély gondolatokkal. Csodálatos dolog kettesben lenni Istennel, szüntelen imádkozni, látni a többi hívő arcát, ahogyan végtelen nyugalom és boldogság járja át. Sok fiatal is részt vett a szentségimádáson, ami külön örömmel töltötte el szívemet: 15-20 éves fiatalok, éjszakába nyúlva imádkoztak elmélyülten, csendben, áhítattal telve. Voltak, akik a másnap délelőtti szentmiséig a templomban maradtak, az egész éjjelt átimádkozva.

Nagyon boldog vagyok, hogy részt vehettem ezen az eseményen. Minden ilyen, és ehhez hasonló alkalom megerősíti hitében az embert, erőt ad a szürke hétköznapokra, a lelket békével tölti el. Külön örülök annak, hogy nem kellett más településre elmenni, itt helyben, a Győr-bácsai Szent István Király Plébánián tapasztalhattam meg Isten kegyelmeit. A szervezés profi és zökkenőmentes lebonyolítása is hozzájárult ahhoz, hogy ezt a lelki napot mindenki egy nagyon pozitív élményként élte meg, azon túl, hogy a legtöbb szerepe kétségkívül az Úrnak volt.. Nagyon fontosak ezek az alkalmak, ezzel gyarapodhat az Egyház, új tagokat vonzhat be, a régieket pedig megerősíti hitükben. És persze, nagyon boldog vagyok annak okán is, hogy a helyi plébánia a jövőben is nyitott lesz hasonló események megszervezésére.

Szöveg: Bóka Zalán

Forrás és fotó: Győr-bácsai Szent István király-plébánia

Magyar Kurír