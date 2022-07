Ukrán menekült családoknak segített egyedülálló módon a Katolikus Szeretetszolgálat Bakonyszücsön

Páratlanul szép és nyugodt környezetben, a bakonyi zsákfalu árnyas kálváriájának szomszédságában, a 2019-ben átadott tágas, otthonos házakban kapott lelki támaszt, felüdülési lehetőséget a három ukrán menekült család (öt felnőtt, köztük egy nagymama, valamint hét gyermek).

Élménydús napok várták őket, és odaadó gondoskodás vette körül az ukrán asszonyokat és gyermekeiket, akik a háború miatt kényszerültek elhagyni otthonaikat és a katonának behívott férjek-apák nélkül lépték át az országhatárt.

Az egyházi fenntartású, a Katolikus Szeretetszolgálat által működtetett bakonyszücsi Lelki Rehabilitációs Otthont a székesfehérvári Digitális Tudás Általános Iskola igazgatója, Péterfalvi Ildikó kereste fel a lehetőségért az iskolába befogadott ukrán gyerekek és szüleik testi-lelki felüdüléséért.

A KSZ hamar lépett, és saját forrásból biztosította a családok egy hetes teljes ellátását a mentálhigiénés szakembereket, a tolmácsot. Mint Vajda Norbert a KSZ főigazgatója elmondta, az előkészületeket a budapesti központból is segítette egy szakmai team.

Hozzátette: hála a bakonyszűcsi rehabilitációs otthon előrelátó és rendszerben gondolkodó vezetőjének – Forsthoffer Erzsébetnek –, a házak már jó előre foglaltak, és hosszú távon megszervezett a lelki rehabilitáció, valamint biztosított a kikapcsolódás a rászorulók számára. Mégis az Úristen úgy akarta, hogy az ukrán családok egy hetes itttartózkodása is megoldódjon: éppen hét napra üresedtek meg a házak, egy csoport ugyanis visszamondta a foglalását.

A szociális intézményként működő bakonyszücsi otthonban a vezető és munkatársai az országban egyedülálló tevékenységet végeznek: nehezen besorolható, nem számszerűsíthető eredményeket produkáló szolgálatuk által lelki rehabilitációs lehetőséget biztosítanak a rosszindulatú daganatos megbetegedésben, illetve más súlyos egészségkárosodásban, fogyatékosságban szenvedő gyermekek, felnőttek és családjaik számára. Céljuk többek között az, hogy oldódjon a betegségtudat, az ideérkező képes legyen saját testének elfogadására, megerősödjön a hite. Az otthon jelenleg egyszerre 28 fő befogadására alkalmas.

Teljes gyógyulás nem lehetséges a beteg lelkének gyógyítása nélkül. Ezt ismerte fel harminc évvel ezelőtt Bakos-Tóth Márta klinikai szakpszichológus és Rajczi Pál plébános, akik a támogatók segítségével közösen kialakítottak egy családias, barátságos környezetet az ideérkező betegek számára.

Többek között csoportélményekkel, játékokkal, örömteli foglalkozásokkal enyhítik a szülői szorongást, erősítik a családok kohézióját, oldják a krízis következtében fellépő konfliktusokat. A pozitív érzelmi hatások a testi gyógyulást is elősegítik. Az intézményben rendelkezésre áll zeneterapeuta, pszichológus, gyógytestnevelő és kézműves szakember. Az otthon teljes körű ellátást biztosít, amely jelenleg térítésmentes, de anyagi felajánlásokra adott a lehetőség.

Három évtized elteltével, most háborús menekültek számára nyílt meg a bakonyszücsi otthon, s Vajda Norbert főigazgató elmondása szerint erre a humanitárius segítségre a jövőben is nyitottak. A védett környezet, a természet közelsége, a hit gyógyító ereje, az otthon munkatársainak gondoskodó, szeretetteljes jelenléte, a szakemberek által vezetett kreatív foglalkozások, az elmélyült beszélgetések, a közösen végzett tevékenységek, a játék, vagy az énidő biztosítása mind-mind hozzájárult, hogy az itt eltöltött egyhetes rehabilitáció az ukrán menekült családok tagjaival is feledtetni tudja – legalább egy rövid időre – a testi–lelki megpróbáltatásokat és segítő aranytartalékká váljon a további életükben.

A rehabilitációs hét záró reggelijén alkalom nyílt arra, hogy találkozzunk a menekült családokkal. Az egyik kislány, a nyolcéves Patrícia szépen beszél magyarul, az intézmény jelen lévő dolgozóinak nagyon köszönte az egész hetet, a sok élményt, különösen a veszprémi állatkertben tett látogatást; neki a fóka tetszett a legjobban.

Az egyik magyarul tudó édesanya pedig így fogalmazott: „nemcsak szavakban, hanem szívből mondunk köszönetet ezekért a napokért”.

Forsthoffer Erzsébet a bakonyszücsi otthon vezetője a Magyar Kurírnak elmondta: öröm volt látni a közös palacsinta- és lángossütés során, ahogy mindenki tüsténkedett, igyekezett hozzájárulni a sikeres alkotáshoz, majd jóízűen elfogyasztotta az elkészült finomságokat. A nagymama még a receptet is elkérte, hiszen életében először készített és evett lángost, ahogy menekülttársai is.

Az intézményvezető arról is beszélt, hogy az ukrán menekültek mély traumákat éltek ált a háború kitörése óta – amikor a mentálhigiénés szakember, vagy a pszichológus megkéri a gyermekeket, hogy rajzoljanak valamit, sajnos többnyire a háború képei jelennek meg a papíron.

Az átéltek oldására a menekült családok szakmai segítséget kaptak a pszichológus és zeneterapeuta által is, valamint különböző programok színesítették a hetet: közös játék, a veszprémi állatkerti kirándulás, pápai nevezetességek megtekintése, kézműveskedés, a lángossütés, a közös fagyizás.

A július 14-i búcsúreggelihez kapcsolódva Forsthoffer Erzsébet útravaló csomagot nyújtott át a gyerekeknek – benne kulaccsal, jegyzetfüzettel, egy kis édességgel –, hogy „ne feledjék a Bakonyszücsön átélt szép napokat”.

Az étteremben Vajda Norbert a KSZ főigazgatója is szólt a menekült családokhoz, elsősorban a gyerekekhez, akik a munkatársak elmondása szerint az egész hét során nagyon fegyelmezetten viselkedtek. Ottjártunkkor is rendkívül kedvesek, közvetlenek voltak.

Öröm számomra, hogy köztetek lehetek és bízom benne, hogy jól telt az elmúlt hét a

bakonyszücsi Lelki Rehabilitációs Otthonban – kezdete beszédét a főigazgató.

Ez a ház, ez az intézmény a Katolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működik: fontos számunkra, hogy a hitünk szerint minél több embernek tudjunk valódi szeretetet adni. Munkatársaim is arra törekedtek, hogy – a szeretetszolgálat mottója szerint – „szívvel, szakértelemmel” legyenek veletek, hogy érezzétek: itt biztonságban és jó kezekben vagytok.

Köszönjük, hogy velünk voltatok, hogy megosztottátok velünk az elmúlt hetet – mondta Vajda Norbert, majd így folytatta: őszintén remélem, hogy a jövő sok örömet hoz majd a számotokra, és hogy az itt átélt pillanatok emléke hosszú évekig elkísér majd titeket. Bár most búcsúzni jöttem, kívánom, hogy a Jóisten áldása kísérjen benneteket és hogy viszont lássuk egymást a jövőben!

Szöveg: Körössy László

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír