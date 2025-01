Lelőttek egy katolikus papot Nigériában karácsony másnapján

Az egyházmegye által kiadott közlemény szerint Tobias atyát ismeretlen személyek egy csoportja közelítette meg, miközben Nigéria délkeleti részén az Onitsha és Owerri közötti autópályán, Ihiala város területén vezetett. A támadás este 7 és 8 óra között történt; a tettesek többször meglőtték Tobias atyát, ami a halálát okozta.

A meggyilkolt pap gyógyszerész is volt, az egészségügyi ellátás szolgálatában álló szakember – emelte ki a közlemény. Vezette például az ihialai Our Lady of Lourdes Hospital (Lourdes-i Szűzanya Kórház) ápolói és szülésznői iskoláját, valamint orvosi laboratóriumát.

Az egyházmegye arra kérte a közleményben a híveket, hogy csatlakozzanak az elhunytért mondott imádságokhoz és a vegyenek részt a lelki üdvéért bemutatott szentmiséken, miközben a rendőrség folytatja az ügy kivizsgálását, hogy kiderítsék a gyilkosság okát.

Tobias Chukwujekwu Okonkwo meggyilkolását is felvették a Fides missziós hírügynökség korábban kiadott éves jelentésébe a 2024-ben világszerte megölt misszionáriusokról és lelkipásztorokról. Az ő halálával az elmúlt évben megölt misszionáriusok száma 14-re emelkedett; a meggyilkolt papok száma 8-ról 9-re nőtt.

A Fides által közzétett éves lista már jó ideje nemcsak a szó legszorosabb értelmében vett ad gentes misszionáriusokat tartalmazza, hanem a misszionárius fogalmát tágabb horizontba helyezi, és igyekszik minden olyan katolikust számba venni, akik valamilyen módon részt vettek a lelkipásztori munkában, az egyházi tevékenységekben, és erőszakos halált haltak, még ha nem is kifejezetten „a hit iránti gyűlöletből”.

Afrikában így összesen hét misszionáriust öltek meg 2024-ben: egy katekétát és egy önkéntest Burkina Fasóban, egy személyt Kamerunban, egy világi hívőt a Kongói Demokratikus Köztársaságban, kettőt a Dél-afrikai Köztársaságban, valamint egy papot Nigériában.

Nigéria, hivatalosan a Nigériai Szövetségi Köztársaság Nyugat-Afrikában fekszik, területe 923 769 négyzetkilométer. Több mint 220 milliós népességével Afrika legnépesebb és a Föld hatodik legnépesebb országa. Nigéria soknemzetiségű állam, ahol több mint 250 etnikai csoport él, akik több száz különböző nyelvet és nyelvjárást beszélnek. Nigéria egyszerre ad otthont a világ egyik legnagyobb muszlim és keresztény lakosságának. A népesség nagyjából fele muszlim (53 százalék), akik többnyire északon élnek, fele pedig keresztény (45,9 százalék), akik főként délen élnek. Az Open Doors protestáns nemzetközi emberi jogi szervezet jelentése szerint 2023-ban a keresztények ellen világszerte elkövetett gyilkosságok 82 százaléka Nigériában történt. Közben az emberrablások sem szűnnek az afrikai országban, amelyeknek egyetlen céljuk van: zsarolásal pénzt szerezni az intézményektől, elsősorban az Egyháztól. Újabb és újabb hírek érkeznek elrabolt papokról, váltságdíjról, szabadon engedésről. (Forrás: Wikipédia; Fides)

Forrás: Fides

Fotó: Diocese of Nnewi

Magyar Kurír

(sza)