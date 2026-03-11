Leó pápa az általános kihallgatás végén: Imádkozzunk Libanonért és a Közel-Kelet békéjéért

A libanoni Klajá (Qlayaa) városában ma temetik el Pierre al-Raï atyát, aki egy dél-libanoni keresztény falu maronita plébánosa volt. Az ottani falvak ezekben a napokban ismét a háború drámáját élik át. Lélekben közel vagyok az egész libanoni néphez e súlyos megpróbáltatás idején.

Arabul az „al-Raï” azt jelenti: „pásztor”. Pierre atya valódi pásztor volt, aki mindig népe mellett maradt, Jézusnak, a jó pásztornak a szeretetével és áldozatával. Amint meghallotta, hogy egyházközségének néhány tagja a bombázás következtében megsérült, habozás nélkül a segítségükre sietett. Adja meg az Úr, hogy kiontott vére a béke magvetése legyen a szeretett Libanon számára!

Kedves testvéreim, továbbra is imádkozzunk, hogy béke legyen Iránban és az egész Közel-Keleten. Különösen imádkozzunk a számos civil áldozatért, köztük a sok ártatlan gyermekért!

Legyen imádságunk vigasz a szenvedőknek és a remény magvetése a jövő számára!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír