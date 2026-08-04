Leó pápa az ecuadori ifjúsági találkozóra: Szükség van az örömötökre és a tanúságtételetekre

Kedves ecuadori fiatalok! Szeretettel köszöntelek benneteket a 7. Nemzeti Ifjúsági Napon, amelyet Ibarrában tartanak, a következő mottóval: „Bízzatok, én legyőztem a világot” (Jn 16,33). Arra buzdítalak benneteket, hogy hallgassatok az Úr hívására, és kövessétek őt határozottan – fogalmazott üzenetében Leó pápa. – A Jézus Krisztussal való találkozás örömmel tölti el szívünket, és erőt ad nekünk ahhoz, hogy tanúi legyünk szeretetének és irgalmának.

Kedves barátaim, ma az Egyháznak szüksége van az örömötökre, a bátorságotokra és a tanúságtételetekre, hogy sokan mások is találkozhassanak Krisztussal. Engedjétek, hogy szeretete átalakítson benneteket, és legyetek a megbocsátás, a kiengesztelődés és a béke előmozdítói. Ecuador összes fiatalját a Gyermekét a templomban bemutató Szűzanya kezébe ajánlom. Mária legyen a példakép, aki arra inspirál benneteket, hogy az evangélium szerint éljetek, és hogy – hozzá hasonlóan – egy életre Isten tervének szenteljétek magatokat.

Teljes szívemből megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! – zárul a Szentatya az ecuadori fiataloknak küldött üzenete.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír