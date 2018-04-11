Leó pápa december 8-án délben: Mondjunk igent a küldetésre, amelyre az Úr meghív bennünket

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes beszédét közreadjuk.

Kedves testvéreim, boldog ünnepet kívánok!

Ma a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepe van. Kifejezzük örömünket, mert a mennyei Atya azt akarta, hogy Mária „az eredendő bűn szennyétől teljesen mentes” legyen (vö. Boldog IX. Piusz: Ineffabilis Deus apostoli konstitúció, 1854. december 8.), ártatlansággal és szentséggel teljes legyen, hogy üdvösségünkért „rábízza egyszülött Fiát, […] akit úgy szeretett, mint önmagát” (uo.).

Az Úr rendkívüli kegyelmet adott Máriának: teljesen tiszta szívet, egy még nagyobb csoda előkészítéseként, hogy tudniillik a megváltó Krisztus mint ember a világba jöhessen (vö. Lk 1,31–33).

A Szűz az alázatosakra jellemző csodálkozással értette meg ezt az angyal köszöntéséből: „Örvendj, kegyelemmel teljes, az Úr veled van” (Lk 1,28), és hittel mondta ki igenjét: „Íme, az Úr szolgálóleánya: legyen nekem a te szavad szerint” (Lk 1,38).

Amikor Szent Ágoston ezeket a szavakat magyarázta, ezt mondta: „Mária hitt, és megvalósult benne az, amiben hitt” (Kétszáztizenötödik beszéd, 4). A kegyelem teljességének ajándéka a názáreti leányban azért hozhatott gyümölcsöt, mert ő szabadságában elfogadta azt, igent mondott Isten tervére. Az Úr mindig így cselekszik: nagy ajándékokat ad, de szabadon hagy bennünket, ránk bízza, hogy elfogadjuk-e. Ezért teszi hozzá Ágoston: „Higgyünk mi is, hogy ami [benne] megvalósult, az a mi javunkra is váljon” (uo.).

Ezért ez az ünnep, mely az Isten anyja szeplőtlen szépségében való örvendezésre hív, egyben arra késztet, hogy úgy higgyünk, ahogyan ő hitt, nagylelkűen igent mondjunk arra a küldetésre, amelyre az Úr meghív bennünket.

A csoda, mely Máriánál a fogantatásakor történt, nálunk a keresztségben újra megtörtént: az eredendő bűntől megtisztulva Isten gyermekei, lakóhelye és a Szentlélek temploma lettünk.

És miként Mária – különleges kegyelemből – befogadhatta Jézust és továbbadhatta őt az embereknek, úgy „a keresztség lehetővé teszi Krisztus számára, hogy bennünk éljen, és számunkra pedig azt, hogy vele egyesülve éljünk, és az Egyházban – ki-ki a saját életállapota szerint – együttműködjünk a világ átalakításán” (Ferenc pápa: Katekézis, 2018. április 11.).

Kedves testvéreim, nagy ajándék a szeplőtelen fogantatás, de ugyanilyen nagy ajándék a keresztség, amelyben részesültünk!

Csodálatos az Úr anyjának igenje, de csodálatos lehet a mi igenünk is, amelyet nap mint nap kimondunk hűséggel,

hálával, alázattal és állhatatosan, az imádságban és a szeretet konkrét cselekedeteiben – a legnagyobb gesztusoktól a hétköznapi, mindennapos feladatokig és szolgálatokig –, hogy mindenütt megismerjék, befogadják és szeressék Jézust, és mindenkihez eljusson az ő üdvössége.

Kérjük ezt ma az Atyától a szeplőtlen Szűzanya közbenjárására, amikor most együtt azokkal a szavakkal imádkozunk, amelyeknek ő maga hitt először!

*

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, rómaiak, Olaszországból és a világ más tájairól érkezett zarándokok. Külön is köszöntöm a spanyolországi Molina de Segura híveit, a „Firenze in Armonia” kulturális egyesületet és a Szeplőtelen Szűzanya-plébánia fiataljait. Örömmel adom áldásomat a Rocca di Papa-i csoportra és a fáklyára, amellyel meggyújtják majd a karácsonyi csillagot annak a szép kisvárosnak az erődjén.

Üdvözletemet küldöm az Olasz Katolikus Akció tagjainak, akik ma, a plébániai közösségekben, a csatlakozás napját ünneplik. Mindnyájatoknak gyümölcsöző tanulást és apostoli tevékenységet kívánok, hogy hiteles tanúi legyetek az evangéliumnak.

Kedves rómaiak és zarándokok, találkozzunk ma délután a Piazza di Spagnán, ahová a Szeplőtlen Szűz hagyományos ünnepe alkalmából megyek. Az ő közbenjárására bízzuk állhatatos imádságunkat a békéért.

Mindenkinek békés ünnepet kívánok mennyei édesanyánk tündöklő ragyogásában. Viszontlátásra!

