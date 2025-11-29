Leó pápa a doxológia elimádkozásakor: A keresztények közötti teljes egység helyreállítását keressük

Köszöntőbeszédének elmondása után a pápa az Ökumenikus Patriarchátus székhelyére ment, hogy találkozzon a delegációkkal és egy rövid magánmegbeszélést folytasson.

Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka meghívására jelen volt a doxológián Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát és Dejcsics Konrád OSB, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója.

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes köszöntőbeszédét közzétesszük magyar fordításban.

Szentatya, Krisztusban szeretett testvérem!

Engedd meg, hogy legmélyebb hálámat fejezzem ki a szívélyes fogadtatásért és kedves üdvözlő szavaiért. Hasonlóképpen szeretnék köszönetet mondani a szent szinódus tagjainak, valamint a papságnak és a híveknek, akikkel együtt imádkozzuk ezt az esti imát.

Amikor beléptem ebbe a templomba, nagy meghatottságot éreztem, mert tudtam, hogy VI. Pál pápa, II. János Pál pápa, XVI. Benedek pápa és Ferenc pápa nyomdokait követem.

Azt is tudom, hogy Szentségednek lehetősége volt személyesen találkozni tisztelt elődeimmel, és őszinte, testvéri barátságot alakított ki velük. Ez a barátság egyrészt a közös hiten, másrészt az Egyház és a világ előtt álló kihívások közös látásmódján alapul. Biztos vagyok abban, hogy ez a találkozó is hozzájárul barátságunk kötelékeinek szorosabbra fűzéséhez, melyek már akkor kezdtek elmélyülni, amikor először találkoztunk Róma püspökeként végzett szolgálatom kezdetén, különösen a szent eucharisztia ünnepélyes bemutatásakor, amelyen Szentséged is megtisztelt jelenlétével.

Tegnap és ma reggel is rendkívüli kegyelmi pillanatokat éltünk át, amikor hívő testvéreinkkel együtt megemlékeztünk a nikaiai első egyetemes zsinat ezerhétszázadik évfordulójáról. Amikor felidézzük ezt az oly fontos eseményt,

Jézus arra irányuló imájától indíttatva, hogy tanítványai mind egyek legyenek (vö. Jn 17,21), bátorítást kapunk ahhoz az elköteleződésünkhöz, hogy törekedjünk a keresztények közötti teljes egység helyreállítására, és Isten segítségével vállaljuk ezt a feladatot.

Ettől az egység iránti vágytól indíttatva készülünk Szent András apostol emléknapjának megünneplésére is, aki az Ökumenikus Patriarchátus védőszentje. Az esti imában a diakónus a következő könyörgést intézte Istenhez:

A szent egyházak szilárdságáért és mindenkinek az egységéért!” Ugyanez a könyörgés a holnapi Szent Liturgiában is felhangzik majd. Istenünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja könyörüljön meg rajtunk, és hallgassa meg ezt az imát!

Ismételten köszönetet mondva a testvéri fogadtatásért, szeretném Szentségednek és minden jelenlévőnek szívből jövő jókívánságaimat kifejezni védőszentetek ünnepének alkalmából.

