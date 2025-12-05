Leó pápa előzetest látott Roberto Benigni új filmjéből, mely Szent Péterről szól

XIV. Leó pápa december 4-én délután az Apostoli Palotában találkozott Roberto Benigni olasz színésszel és rendezővel. Együtt megtekintettek néhány részletet a Szent Péterről szóló új filmjéből, amelynek délelőtt tartották a sajtóbemutatóját Rómában. A vetítés végén a Szentatya felkiáltott: „Milyen szép, a szeretetről szól!”

A találkozón a pápa és Benigni filmekről beszélgettek, és külön is Az élet szép című filmről, amellyel Benigni 1999-ben Oscar-díjat nyert, és amelyet Leó pápa nemrég a négy kedvenc filmje közé sorolt. Szó volt még Frank Capra olasz-amerikai rendező karácsonyi filmjéről, melynek címe: Az élet csodálatos. Beszélgettek Szent Péter életéről, Dantéról és Szent Ágostonról, az Isteni színjátékról és a Vallomásokról, a hippói püspök leghíresebb könyvéről.

A találkozón részt vett Paolo Ruffini, a Kommunikációs Dikasztérium prefektusa, Stefano D’Agostini, a Vatikáni Média igazgatója, Giampaolo Rossi, a RAI Olasz Közszolgálati Rádió és Televízió ügyvezető igazgatója, valamint Simona Ercolani, a Stand by Me produkciós iroda ügyvezetője és kreatívigazgatója, amely a Vatikáni Médiával együtt készítette el a Péter, egy ember a szélben című filmet.

A kétórás monológban Roberto Benigni elmeséli az első apostol életét, akire Jézus Krisztus az egyházát bízta.

Az élet legfontosabb dolgai nem tanulhatók és nem taníthatók: találkozunk velük.”

Ez történt Galileában is, amikor János fia, Simon tekintete összekapcsolódott Jézuséval – így beszéli el az első pápa csodálatos történetét az olasz színész, méghozzá ott, ahol az apostol vértanúságot szenvedett. A színpadot a Vatikáni Kertekben állították föl a Szent Péter-bazilika mögött, amelynek belsejéből indul a film. Kezdetben némán, csak a színész lépéseit halljuk, amint végighalad a főhajón, majd Péter sírja közelébe ér, végül pedig a vatikáni nekropoliszba, a templom alatti ókori temetővárosba, ahová eltemették az apostolt.

„Miután elolvastad az evangéliumot, máshogy tekintesz az emberekre: rájössz, hogy kincsesládák, melyek óriási értéket rejtenek” – mondja a monológban Benigni. Jézus legjobb barátjának történetén végigsöpör egy rendkívüli szél, a szeretet szele. A nagybetűs Szereteté, amelyről Jézus minden pillanatban tanúskodik az első apostolnak. Egy olyan szereteté, amely mindent akar és radikális követést kér, egészen a végsőkig. Isten Fia háromszor kérdezi meg: „János fia, Simon, szeretsz engem?” „Tudod, Uram, hogy szeretlek” – válaszol határozottan és örökre, utoljára Rómában, fejjel lefelé a kereszten.

„Péter olyan, mint mi. A történetét olvasva folyton azt gondoltam: de hát ez én vagyok, ugyanazt tettem volna! Péter mélységesen hasonlít ránk. Az ő embersége a mi emberségünk: megharagszik, hirtelen felindulásból cselekszik, hibázik, félreért, sír, nevet, elalszik, szenved, örül és meghatódik. És rábízták a legnagyobb feladatot, amit valaha ember kapott: hogy nyissa és zárja a Mennyország kapuit!” – mondta el új filmjéről Roberto Benigni.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír