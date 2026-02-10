Leó pápa februári imaszándéka a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekekért

Évente közel 400 ezer gyermeket és fiatalt (0–19 éves kor között) diagnosztizálnak rákkal. Ezt a betegséget sok helyütt nem tudják megfelelően kezelni, és az egyik fő halálozási oknak számít gyermek- és serdülőkorban. Ezen túlmenően világszerte 2,1 milliárd 20 év alatti fiatal szenved olyan krónikus betegségben, mint az 1-es típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri, valamint légzőszervi megbetegedések. Nekik és minden gyógyíthatatlan beteg gyermeknek szól XIV. Leó pápa februári imaszándéka, amelyet a Pápa Imavilághálója tett közzé a Kommunikáció Dikasztériumával együttműködésben.

Leó pápa imája a beteg gyermekekért Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Urunk, Jézus, aki gyöngéden karodba vetted és megáldottad a kicsinyeket, ma rád bízzuk azokat a gyermekeket, akik gyógyíthatatlan betegséggel élnek. Törékeny testük a jelenléted jele, mosolyuk a fájdalomban is országodról tanúskodik. Kérünk téged, Urunk, hogy soha ne legyenek híján a megfelelő orvosi ellátásnak, az emberséges és együttérző gondoskodásnak és egy olyan közösségnek, amely szeretettel kíséri őket! Támogasd családjukat a reményben, a fáradtság és a bizonytalanság közepette, és tedd őket a hit tanúivá, mely megerősödik a próbatétel idején! Áldd meg az orvosok, az ápolók és az egészségügyi dolgozók kezét, hogy munkájuk mindig a cselekvő együttérzés kifejeződése legyen! Lelked világosítsa meg őket minden nehéz döntésnél, és adjon nekik türelmet és gyöngédséget, hogy méltósággal szolgáljanak! Urunk, taníts meg minket, hogy fölismerjük arcodat minden szenvedő gyermekben! Hogy kiszolgáltatottságuk felébressze bennünk az együttérzést, és arra ösztönözzön, hogy gondjainkba vegyük, elkísérjük és szeressük őket a szolidaritás konkrét gesztusaival! Tégy minket egy olyan Egyházzá, melyet szíved érzései lelkesítenek, az imádság és a szolgálat mozgat, képes támogatni a törékenységet, és legyen a fájdalom közepette a vigasz forrása, a remény magva és az új élet hirdetése! Ámen.

Az irgalmas szamaritánus együttérzése

Nem véletlen a témaválasztás: február 11-én, a Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapján tartjuk a betegek világnapját. Az idei, 34. világnapra választott téma: „A szamaritánus együttérzése: úgy szeressünk, hogy magunkra vesszük mások fájdalmát”. Idén a központi szertartásokat Peruban, a chiclayói egyházmegyében tartják, amelynek Robert Francis Prevost, a jelenlegi pápa előbb adminisztrátora, majd püspöke volt.

XIV. Leó pápa az egész Egyházat és minden jóakaratú embert arra kér, hogy csatlakozzon az imához azokért a kicsinyekért, akik szenvednek és rendkívül elesettek, valamint hozzátartozóikért és azokért is, akik ellátják őket. A videóban Leó pápa látható, amint belép a vatikáni San Pellegrino (Szent Peregrin)-templomba, az oltár előtt térdre ereszkedik és imába mélyed. Kezében gyermekrajzokat tart, amelyeket a római Bambino Gesù (Gyermek Jézus) kórház kis páciensei készítettek. A színes rajzokon a gyermekek a főszereplők, akik szüleik, az orvosok társaságában láthatók a kórházi ágyon, és miközben e képeket nézzük, a háttérben gyermekzsivajt hallunk. A Szentatya a rajzokon szereplő gyermekeket és velük együtt minden kis beteget Isten gondviselésébe ajánl, imáját halljuk, amint Krisztus gyöngédségéről beszél, aki befogadja a kicsiket, törékeny testükben van jelen, míg mosolyuk Országának tanúsága.

