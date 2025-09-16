Leó pápa felhívta Romanelli gázai plébánost, aggodalmáról és közelségéről biztosította

Leó pápa nem fordítja el tekintetét Gázáról, ahol előző nap éjfél előtt egy órával az izraeli hadsereg megindította a szárazföldi támadást: a helyi médiumok 20 perc alatt 37 csapást jeleztek, miközben tömegek menekültek a város északnyugati részéből.

Hogy első kézből tájékozódjon a helyzetről, a pápa szeptember 16-án reggel Castel Gandolfóból – ahol az éjszakát és a nap egy részét töltötte – felhívta az argentin Gabriel Romanelli atyát, a Szent Család-templom plébánosát – erősítette meg a hírt a Szentszéki Sajtóközpont.

A Szent Család-plébánia – amelyet júniusban izraeli légicsapás ért, amely során megsebesült a plébános is – továbbra is segíti a mintegy 450 menekültet és mindenkit, aki hozzá fordul: ételt és vizet osztanak, gyógyszertárat működtetnek. Az oratórium is folytatja tevékenységét, gyermekekkel, fiatalokkal, idősekkel és betegekkel foglalkoznak, annak ellenére, hogy a támadások erősödnek.

Ferenc pápa indította el a háború kitörésekor azt a „szokást”, hogy minden este 19 órakor videochatben hívta Romanellit és helyettesét, az egyiptomi Juszuf Aszad atyát, hogy tájékozódjon a Szent Család-plébánián lakók helyzetéről. Leó pápa is közelségét fejezi ki telefonhívásaival, és ezzel párhuzamosan a minden nyilvános alkalommal megismételt békefelhívásaival.

Egy héttel ezelőtt – amikor Izrael Gázaváros lakóinak azonnali evakuálását rendelte el – volt a legutóbbi telefonhívás. Romanelli atya akkor először nem válaszolt, mert a plébánia közösségével éppen ünnepi liturgiát tartott. Este a közösségi médiában megerősítette, hogy végül tudott beszélni a pápával. „Nagy öröm és áldás” – így jellemezte a beszélgetést a vatikáni médiában megosztott videóban.

Az X-en és az Instagramon osztotta meg Romanelli azt a felvételt, amelyen hallatszanak a bombázások, miközben a templomban liturgia zajlik. Kevesebb mint fél perc, amelyben a robbanások zaja megtörte a hívek csendjét, ők azonban tovább imádkoztak, hozzászokva már ehhez a mindennapos borzalomhoz.

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: Gabriel Romanelli/Facebook

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír