Leó pápa telefonon hívta a gázai plébánost – Esküvőt és születést is ünnepeltek a bombák árnyékában

„Elmondtuk neki, hogy jól vagyunk, de a helyzet továbbra is nehéz.” Az argentin pap hozzátette: „A lakosság nagy része nem akar elmenni. A plébánián körülbelül 450 menekült van, idősek, betegek, gyerekek. Mi továbbra is mellettük maradunk.”

Szervusztok, kedves testvéreim, remélem, jól vagytok. Mi jól vagyunk, a Gázai övezet egész területén tapasztalható szörnyű helyzet ellenére is.

Tegnap nagy öröm ért minket. Nem először történt meg: hívott a pápa…” – ezekkel a szavakkal kezdődik Gabriel Romanelli atya, a gázai Szent Család-templom plébánosa videoüzenete, amelyet a vatikáni médiával osztott meg. XIV. Leó pápa már a szeptember 8-i Castel Gandolfó-i tartózkodása után megpróbálta elérni Romanellit. „Most próbáltam hívni a plébánost, nincs hírem róla… Tudjuk, hogy eddig jól voltak, de az újabb evakuálási parancs után már nem vagyok ebben biztos” – utalt a Szentatya az izraeli parancsra, amely azonnali evakuálást rendelt el Gázaváros lakosai számára a katonai műveletek eszkalációjának előestéjén.

A pápa telefonhívása

Szeptember 9-én este Romanelli közösségi oldalán megerősítette: „A pápa kapcsolatba tudott lépni velünk. Megkérdezte, hogy vagyunk és milyen a helyzet. Áldását küldte ránk, és imádkozott értünk, a békéért.”

A videofelvételen a gázai plébános elmondta: „Abban a pillanatban, amikor (a pápa – a szerk.) hívott, nem tudtam válaszolni. Egy hosszú, gyönyörű liturgikus szertartáson vettünk részt a templomban… Később kapcsolatba léptem vele.”

„Nem ez volt az első alkalom, mindig figyelemmel kíséri az eseményeket, elkötelezett a háború befejezése mellett, dolgozik és imádkozik a békéért. Áldását küldi mindenkinek: az egész Gázai övezetnek és a teljes plébániai közösségnek – mondta a pap. – Óriási öröm kapcsolatban lenni a Szentatyával, Leó pápával. Tudni akarta, hogy vagyunk. Hát, elmondtuk neki, hogy jól vagyunk, de a helyzet továbbra is nehéz.”

Az emberek mellett maradnak

A Szent Család-plébánia – amelyet júliusban izraeli támadás ért – helyzetéről Romanelli atya így számolt be: „Továbbra is itt vagyunk a plébánián azokkal az emberekkel, akikről gondoskodunk. Körülbelül 450 menekült van itt – sok idős, beteg, gyermek. És persze élnek itt családok is. Gázaváros más részeiről sokan dél felé menekülnek.”

A lakosság nagy része nem akar elmenni – erősítette meg Romanelli.

– Sokan ugyanazt mondják, amit a háború kezdete óta hallunk tőlük: Mindenütt veszélyben van az ember, bombázások vannak, valós veszély, halál, sebesültek, pusztítás.” Ennek ellenére sokan továbbra is Gázában akarnak maradni. „Mi folytatjuk a mindennapi tevékenységeinket, amennyire csak lehet. Sok családnak tudtunk segíteni.”

Egy esküvő és egy születés

A gázavárosi plébános elmesélte az előző napi ünnepség részleteit is: „Hosszú és ünnepélyes szentmisét mutattunk be, egy katolikus pár szentségi házasságot kötött. Hatalmas öröm volt.”

Aznap pedig újabb nagy öröm érte őket:

A sok szenvedés közepette a menekültek között egy kisbaba született, akit Marcosnak neveztek el. Isten mindig megáld bennünket. Ezekben a nehéz időkben is továbbra is érezzük az áldását és a közelségét.”

Imában a békéért

„Továbbra is imádkozzunk a békéért – kérte a plébános. – Ahogy a hírekben is látjátok, az egész Közel-Kelet felfordult. Meggyőződésünk, hogy ha vége lesz ennek a háborúnak, kicsit nagyobb nyugalom lesz – még ha ez nem is a béke szinonimája – a régióban, és a világ többi részén. Továbbra is kérjük Istent, hogy a Szűzanya közbenjárására adja meg nekünk a béke csodáját.”

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Thullner Zuszsanna/Magyar Kurír