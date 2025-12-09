Leó pápa fogadta Andrej Plenković horvát kormányfőt

A horvát kormányfő december 4-én Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Mihăiţă Blaj prelátussal, az államközi kapcsolatok altitkárával egyeztetett.
Örömmel állapították meg, hogy Horvátországban jók a kapcsolatok az állam és a helyi katolikus egyház között, és megerősítették: tovább kívánják erősíteni az együttműködést azokon a területeken, amelyeken kölcsönösen érdekeltek.
A szentszéki tárgyaláson véleményt cseréltek többek között a Nyugat-balkáni regionális együttműködésről, valamint az ukrajnai konfliktusról – olvasható a találkozókról kiadott szentszéki sajtóközleményben.
Forrás: Vatikáni Rádió
Fotó: Vatican Media
Magyar Kurír
Kapcsolódó fotógaléria