Leó pápa fogadta Andrej Plenković horvát kormányfőt

A horvát kormányfő december 4-én Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Mihăiţă Blaj prelátussal, az államközi kapcsolatok altitkárával egyeztetett.

Örömmel állapították meg, hogy Horvátországban jók a kapcsolatok az állam és a helyi katolikus egyház között, és megerősítették: tovább kívánják erősíteni az együttműködést azokon a területeken, amelyeken kölcsönösen érdekeltek.

A szentszéki tárgyaláson véleményt cseréltek többek között a Nyugat-balkáni regionális együttműködésről, valamint az ukrajnai konfliktusról – olvasható a találkozókról kiadott szentszéki sajtóközleményben.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír