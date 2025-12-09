Leó pápa fogadta Andrej Plenković horvát kormányfőt

XIV. Leó pápa – 2025. december 9., kedd | 9:01
2

December 5-én, pénteken délelőtt Leó pápa az Apostoli Palotában audiencián fogadta a horvát kormányfőt, Andrej Plenkovićot, aki egy nappal korábban találkozott a Vatikánban Parolin bíborossal. A megbeszélések középpontjában a két állam együttműködésén túl az ukrajnai konfliktus állt.

A horvát kormányfő december 4-én Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Mihăiţă Blaj prelátussal, az államközi kapcsolatok altitkárával egyeztetett.

Örömmel állapították meg, hogy Horvátországban jók a kapcsolatok az állam és a helyi katolikus egyház között, és megerősítették: tovább kívánják erősíteni az együttműködést azokon a területeken, amelyeken kölcsönösen érdekeltek.

A szentszéki tárgyaláson véleményt cseréltek többek között a Nyugat-balkáni regionális együttműködésről, valamint az ukrajnai konfliktusról – olvasható a találkozókról kiadott szentszéki sajtóközleményben.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír

#egyház és állam #közélet #XIV. Leó pápa

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató