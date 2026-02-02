Leó pápa fogadta az Európai Parlament elnökét

„Jelentőségteljes délelőttöt töltöttem a Vatikánban Őszentsége, XIV. Leó pápa audienciáján. Hálás vagyok, amiért világosan megfogalmazta szándékát, és amiért osztozunk a béke párbeszédes úton való előmozdítására vonatkozó nézetekben Európa és a világ számára.” Ezt a bejegyzést tette közzé hivatalos X-fiókjában az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola, miután január 29-én délelőtt XIV. Leó pápa audiencián fogadta a vatikáni Apostoli Palotában.

Olasz vezetők és a Máltai Lovagrend

A politikus múlt csütörtökön tartózkodott Rómában, ahol öttagú kíséretével részt vett a pápai audiencián, majd találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral. Délelőtt egyeztetett továbbá az Olasz Köztársaság vezetőivel, az európai nemzeti vallási intézmények közötti párbeszéd témájában az Európai Unió alapértékeiről.

Találkozott Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, majd délután felszólalt az Esperienza Europában (az Európai Parlament által a Piazza Venezián létrehozott központ; hasonló célú, mint az Európai Bizottság által a budapesti Millenárison üzemeltetett Európa Pont – a szerk.) De Gasperi öröksége: A szabadságvédő Európa címmel megrendezett eseményen.

A máltai születésű Roberta Metsola még a délelőtt folyamán találkozott fra’ John Dunlappal, a Máltai Lovagrend nagymesterével. Az udvariassági látogatás alkalmat adott a lovagrend tevékenységének áttekintésére, amely jelenleg több mint 130 országban működik szerte a világon. Az Európai Parlament elnöke elismerését fejezte ki azért a humanitárius munkáért, amelyet a rend nehéz körülmények között végez, például Ukrajnában és Gázában.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír