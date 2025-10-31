Leó pápa fogadta a horvát elnököt

A Horvát Köztársaság elnöke, Zoran Milanović pénteken délelőtt vett részt a pápai audiencián, majd ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Daniel Pacho prelátussal, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok szekciója multilaterális ügyekért felelős altitkárával.

Az Államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélések során a felek megelégedésüknek adtak hangot a fennálló jó kétoldalú kapcsolatok miatt. Megvitattak több nemzetközi és regionális kérdést, főként ami a nyugat-balkáni térséget és az ottani együttműködést illeti – tájékoztatott a Szentszék Sajtóközpontja.

A vatikáni audiencia után Zoran Milanović fölkereste a Pápai Szent Jeromos Horvát Intézetet, ahol találkozott a római katolikus egyetemen tanuló honfitársaival.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA

Magyar Kurír