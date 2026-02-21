Leó pápa fogadta Sulyok Tamás köztársasági elnököt

Külhoni – 2026. február 21., szombat | 14:00
A Vatikánba látogatott Sulyok Tamás köztársasági elnök, akit magánkihallgatáson fogadott XIV. Leó pápa az Apostoli Palotában február 21-én, szombaton délelőtt. Az államfő megbeszéléseket folytatott Pietro Parolin bíboros államtitkárral is – tájékoztatott a Szentszéki Sajtóközpont.

A mai délelőtt folyamán XIV. Leó pápa a vatikáni Apostoli Palotában audiencián fogadta Magyarország elnökét, Sulyok Tamást, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Mihăițǎ Blajjal, a Szentszék Államokkal és Nemzetközi Szervezetekkel való Kapcsolatok Részlegének altitkárával.

Az Államtitkárságon folytatott, szívélyes légkörű megbeszélések során elismeréssel méltatták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint azt a hozzájárulást, amellyel a Katolikus Egyház számos szociális területen gazdagítja az ország életét; a közös érdeklődésre számot tartó témákat is érintve külön figyelmet szenteltek a család központi szerepének és a világ leginkább veszélyeztetett keresztény közösségei védelmének.

A megbeszélés folytatásában véleménycserére került sor az aktuális nemzetközi helyzetről, különösen a konfliktusövezetekről, és hangsúlyozták a béke előmozdítását célzó egyre erőteljesebb elkötelezettség szükségességét.

Forrás: Szentszéki Sajtóközpont

Fotó: Vatican Media

