Leó pápa generátorokat, gyógyszereket, élelmiszert küldött a fagytól szenvedő Ukrajnába

A pápa február 4-én, a szerdai általános kihallgatáson imádságot kért Ukrajnáért, és konkrét segítő szeretetének is jelét adta, hiszen – mint mondta – az orosz bombázások „ismét az energetikai infrastruktúrát sújtották”. A VI. Pál teremben tartott audiencián a Szentatya kifejezte háláját a számos (főként lengyel) egyházmegyében virágzó szolidaritási kezdeményezésekért. Az Apostoli Alamizsnahivatalon keresztül konkrét segítséget is küldött: megbízásából három kamionnyi szállítmányt indítottak útnak.

A pápa ezzel válaszolt sok püspök kérésére, akik nap mint nap szembesülnek az emberek szenvedésével az Oroszország által indított háború és az országot sújtó fagy miatt. Éjszakánként ugyanis a hőmérséklet eléri a mínusz 15 fokot, míg nappal mínusz 10-12 fok között ingadozik. Sokan kényszerülnek elhagyni otthonukat, hogy fűtött óvóhelyeken keressenek menedéket, ahol éppen a generátoroknak köszönhetően meleg ételt is kaphatnak.

Generátorok és gyógyszerek

Az olaszországi ukránok templomától, a római Szent Zsófia-bazilikától indult járművek február 9-én már megérkeztek célállomásukra, a legutóbbi orosz légicsapások által különösen sújtott Fasztyivba és Kijevbe. Az éjszaka folyamán is értek katonai támadások olyan városokat, mint Odessza és Harkiv, ahol egy tízéves gyermek is életét vesztette. A háború még a legkisebbeknek sem kegyelmez. Ebben a félelemmel és erőszakkal teli légkörben a szolidaritás minden gesztusa enyhülést jelent azoknak, akik már négy éve a háborúban élnek. A generátorok mellett több ezer doboz gyógyszert, étrend-kiegészítőt és nagy mennyiségű melatonint is küldtek, amelyre nagy az igény, mivel segít az elalvásban a folyamatos stressz és rettegés közepette.

Hála azoknak, akik nem fáradnak bele a segítésbe

A Szeretetszolgálat Dikasztériuma közölte, hogy egy újabb kamion berakodása zajlik, amely antibiotikumot, gyulladáscsökkentőt, vérnyomáscsökkentőt és különféle élelmiszereket szállít majd. Amikor a segélyszállítmány megérkezik az országba, az egyházmegyék plébániai hálózatán keresztül osztják szét az embereknek. Az adomány a Banco Farmaceutico alapítványnak, számos gyógyszergyártó cégnek, a Procter&Gamble csoportnak, valamint – ahogy Konrad Krajewski bíboros a pápa nevében kiemelte – minden jóakaratú embernek köszönhető, aki nem fárad bele a szenvedők megsegítésébe.

