Leó pápa fogadta Petr Pavel cseh köztársasági elnököt

XIV. Leó pápa – 2026. január 21., szerda | 9:02
1

Január 19-én, hétfőn délelőtt XIV. Leó kihallgatáson fogadta Petr Pavelt, a Cseh Köztársaság elnökét és kíséretét. A mintegy félórás audienciát követően került sor az ajándékok cseréjére – adta hírül a Szentszék Sajtóirodája.

A Szentatyával való találkozó után Petr Pavel cseh köztársaság elnök Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával találkozott.

Az Államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélések során elismeréssel szóltak a jó kétoldalú kapcsolatokról, és megerősítették szándékukat a kétoldalú kapcsolatok további erősítésére. A megbeszélések során áttekintették a közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket, valamint számos regionális és nemzetközi társadalmi-politikai kérdésre összpontosítottak, különös tekintettel a folyamatban lévő konfliktusokra, hangsúlyozva a béke iránti sürgős elkötelezettség és a nemzetközi együttélés alapjául szolgáló elvek és értékek helyreállításának fontosságát.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

#béke #egyház és állam #XIV. Leó pápa

