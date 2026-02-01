Leó pápa a Hittani Dikasztériumhoz: Fedezzük fel újra a hit átadásának örömét!

A Hittani Dikasztérium plenáris ülését január 27–29. között tartották a Vatikánban, az esemény csütörtöki zárónapján XIV. Leó pápa is beszédet mondott. Hangsúlyozta, hogy a hit átadása korunkban nagyon sürgető kérdés. A pápa a dikasztérium tagjait köszöntve megállapította, hogy jól ismeri az általuk végzett értékes szolgálatot, emlékeztetett arra, hogy küldetésük – ahogyan azt a Praedicate evangelium kezdetű apostoli konstitúció is kimondja – az, hogy segítsék „a római pápát és a püspököket az evangélium hirdetésében szerte a világon azáltal, hogy előmozdítják és megvédik a katolikus hit és erkölcsi tanítás integritását”. Hozzátette, hogy a Hittani Dikasztérium ezt „a hit letéteményére támaszkodva és annak egyre mélyebb megértésére törekedve teszi az új kérdések terén”.

Lelkipásztori és teológiai útmutatás

A Hittani Dikasztérium tisztviselőihez szólva a pápa kiemelte: „Feladatotok, hogy lelkipásztori és teológiai útmutatást nyújtsatok az Egyház tanításával kapcsolatban, gyakran meglehetősen kényes kérdésekben.” Leó pápa háláját fejezve ki a dikasztérium által az elmúlt években közzétett dokumentumokért, elismerte, hogy „ez a kiterjedt munka minden bizonnyal nagy hasznára válik Isten szent és hívő népe lelki növekedésének”. „A korszakos változás kontextusában, amelyet átélünk – folytatta XIV. Leó –, ez a munka időszerű és világos üzenetet kínál a hívőknek az Egyháztól”, különösen „a történelem színpadán megjelenő számos új jelenséggel” kapcsolatban, és „értékes útmutatást nyújt a püspököknek lelkipásztori tevékenységük gyakorlásához, valamint a teológusoknak a tanulmányi és evangelizációs szolgálatukhoz”. A pápa különösen nagyra értékelte, hogy a plenáris ülés gyümölcsöző vitát indított „a hit átadásának” témájáról, amely korunkban nagyon sürgető kérdés.

A közöny közepette fedezzük fel újra az evangelizáció örömét

„Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy

az elmúlt évtizedekben törés következett be a keresztény hit generációk közötti átadásában a katolikusok körében,

és hogy különösen az ősi evangelizáció kontextusában egyre többen vannak, akik már nem tekintik az evangéliumot alapvető erőforrásnak saját létezésükhöz, különösen a fiatalabb nemzedékek körében.” Sajnálatát fejezte ki amiatt is, hogy hány fiatal férfi és nő él Istennel vagy az Egyházzal való kapcsolat nélkül, megjegyezve, hogy bár „ez nekünk, hívőknek nagy bánatot okoz..., arra kell vezetnie minket, hogy újra felfedezzük az evangelizáció édes és vigasztaló örömét, amely Krisztus menyasszonya életének és küldetésének szívében rejlik”.

A pápa emlékeztetett arra, hogy a január 7-én és 8-án tartott rendkívüli konzisztóriumon a bíborosok olyan Egyházat szorgalmaztak, amely nemcsak önmagára, hanem másokra is tekint, és missziós. Megismételte, hogy

olyan Egyházra van szükség, amely „hirdeti az evangéliumot, mindenekelőtt a vonzás erejével,

ahogyan elődeim, XVI. Benedek és Ferenc pápa is többször hangsúlyozták”.

Alázatos munkások az Úr szőlőskertjében

Emlékeztetve arra, hogy Krisztus Teste életének alapja „az Atya szeretete, amelyet az emberré lett Fiúban nyilatkoztatott ki nekünk, jelen van és munkálkodik bennünk a Lélek ajándéka által”, Leó pápa úgy érvelt, hogy ennek megfelelően „nem az Egyház vonz, hanem Krisztus”, és „ha egy keresztény vagy egy egyházi közösség vonz, az azért van, mert ezen a csatornán folyik a Szeretet éltető nedve, amely a Megváltó szívéből fakad”. Ezért hangsúlyozta: „Az Egyház Krisztust hirdeti, anélkül, hogy főszereplő lenne vagy részletekre fókuszálna, és benne minden ember kizárólag az Úr szőlőskertjének egyszerű és alázatos munkása”, és mindig így kell felismernie magát.

Az igazságosság, az igazság és a szeretet biztosítása

Leó pápa hangsúlyozta: „Mielőtt befejezném, szeretném megemlíteni egy másik szolgálatotokat, amelyért hálás vagyok, és amelyet a gondjaitokra bízok: azt, hogy kedvességgel és ítélőképességgel fogadjátok és kíséritek a dikasztérium hatáskörébe tartozó bűncselekmények ügyeivel foglalkozó püspököket és rendi elöljárókat.” „Ez a szolgálategy nagyon kényes területe, amelyben elengedhetetlen annak biztosítása, hogy az igazságosság, az igazság és a szeretet követelményeit mindig tiszteletben tartsák” – tette hozzá. Végül XIV. Leó pápa ismét háláját fejezte ki a jelenlevőknek, akik értékesen hozzájárulnak a dikasztérium és az egész Egyház életéhez, „kiváltképpen, ha ezt a hozzájárulást alázatos és diszkrét módon nyújtják”, majd apostoli áldását adta a plenáris ülés résztvevőire.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír