Leó pápa a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet közösségének: A család reményt ad a társadalomnak

Az intézet Szent II. János Pál prófétai látomásából született az 1980-as családszinódus nyomán, mely mintegy egyesíti a különböző kontinenseken szétszórtan működő, családdal foglalkozó testületeket, hogy szolgálja a képzés szükségleteit, miközben a lehető legközelebb marad a házastársak és a családok világához. Ily módon a helyi valósághoz igazodva mind inkább kibontakozhat az Egyház élő hagyománya és társadalmi tanítása által ihletett lelkipásztori dinamika.

Az intézet sajátos küldetése az igazság keresése

A II. János Pál Pápai Teológiai Intézet részt vesz az egész Egyház küldetésében, segíti a pápai tanítóhivatal megértését, és hozzájárul a családi élet, a munka világa és a társadalmi igazságosság közötti párbeszéd állandó frissítéséhez. Olyan sürgető kérdésekkel foglalkozik, mint a béke, az élet és az egészség megőrzése, az átfogó emberi fejlődés, a fiatalok foglalkoztatása, a gazdasági fenntarthatóság, valamint a férfiak és nők esélyegyenlősége, melyek komoly tényezőként befolyásolják a házasságkötés és a gyermekvállalás melletti döntést. Az intézet sajátos küldetése a házasság és a család vonatkozásában az igazság keresése és a róla szóló tanúságtétel.

Egy országot leginkább az minősít, hogy mennyire gondoskodik a családokról

Az evangélium hirdetése arra kötelezi az Egyházat – mondta Leó pápa –, hogy szerves és összehangolt lépésekkel támogassa a családokat. Egy ország társadalmi és politikai életének minőségét valójában az méri, hogy mennyire teszi lehetővé a családok számára a jó életet, hogy legyen idejük magukra, és hogy ápolják azokat a kötelékeket, amelyek összetartják őket.

Egy olyan társadalomban, amely gyakran a kapcsolatok rovására hangsúlyozza a termelékenységet és a gyorsaságot, sürgető fontosságú visszaállítani az időt és a teret a családban tanult szeretet számára, ahol a bizalom, az adás és a megbocsátás első tapasztalatai összefonódnak, és maguk alkotják a társadalmi élet szövetét.

Az intézet Ferenc pápa tanítása nyomán is segítse „az új élet világra hozatala” megbecsülését. Ehhez persze a polgári és az egyházi közösségeknek is következetesen el kell kötelezniük magukat az anyaság teljes méltóságának visszaállítása mellett. Ez konkrét kezdeményezéseket igényel, olyan politikát, amely garantálja a megfelelő élet- és munkakörülményeket; továbbá olyan oktatási és kulturális kezdeményezéseket, amelyek elismerik a közös gyermekvállalás szépségét. Az így védett anyaság és apaság nem lesz a társadalomra nehezedő teher, hanem remény, amely megerősíti és megújítja azt – tanította XIV. Leó pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír