Leó pápa imavirrasztásra hív a békéért

XIV. Leó pápa – 2026. április 5., vasárnap | 14:45
1

„Hallassuk a béke kiáltását, amely a szívből tör elő! Ezért mindenkit arra hívok, hogy egyesüljön velem a békéért ajánlott imavirrasztásban, amelyet itt, a Szent Péter téren fogunk április 11-én ünnepelni” – mondta Leó pápa húsvétvasárnap, április 5-én délben, az Urbi et Orbi áldás alkalmával, közös imádságot hirdetve a békéért.

„Nem lehetünk továbbra is közömbösek! És nem adhatjuk meg magunkat a rossznak! Szent Ágoston tanítja: »Ha félsz a haláltól, szeresd a feltámadást!« (Sermo 124, 4). Szeressük mi is a feltámadást, amely arra emlékeztet, hogy nem a rosszé az utolsó szó, mivel a Feltámadott legyőzte azt – hangzott el a Szentatya húsvéti üzenetében április 5-én délben.

Ő azért kelt át a halálon, hogy nekünk ajándékozza az életet és a békét: »Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja« (Jn 14, 27). A béke, amelyet Jézus átad nekünk, nem korlátozódik arra, hogy elhallgattatja a fegyvereket, hanem megérinti és megváltoztatja mindannyiunk szívét! Térjünk meg Krisztus békéjére!

Hallassuk a béke kiáltását, amely a szívből tör elő! Ezért mindenkit arra hívok, hogy egyesüljön velem a békéért ajánlott imavirrasztásban, amelyet itt, a Szent Péter téren fogunk április 11-én ünnepelni.”

Fordította: Török Csaba

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír

#béke #imádság #XIV. Leó pápa

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató