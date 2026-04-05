Leó pápa imavirrasztásra hív a békéért

„Nem lehetünk továbbra is közömbösek! És nem adhatjuk meg magunkat a rossznak! Szent Ágoston tanítja: »Ha félsz a haláltól, szeresd a feltámadást!« (Sermo 124, 4). Szeressük mi is a feltámadást, amely arra emlékeztet, hogy nem a rosszé az utolsó szó, mivel a Feltámadott legyőzte azt – hangzott el a Szentatya húsvéti üzenetében április 5-én délben.

Ő azért kelt át a halálon, hogy nekünk ajándékozza az életet és a békét: »Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja« (Jn 14, 27). A béke, amelyet Jézus átad nekünk, nem korlátozódik arra, hogy elhallgattatja a fegyvereket, hanem megérinti és megváltoztatja mindannyiunk szívét! Térjünk meg Krisztus békéjére!

Hallassuk a béke kiáltását, amely a szívből tör elő! Ezért mindenkit arra hívok, hogy egyesüljön velem a békéért ajánlott imavirrasztásban, amelyet itt, a Szent Péter téren fogunk április 11-én ünnepelni.”

Fordította: Török Csaba

