Leó pápa is a „Jónak lenni jó!” akció mellé állt – Idén a kárpátaljai KEGYES Alapítványt támogatták

Több mint 440 millió forint gyűlt össze az alapítvány részére, így a közmédia határokon átívelő, világsztárokat is adakozásra hívó, nagy múltú karitatív akciójának köszönhetően egy olyan otthon jöhet létre, amely árva és félárva gyermekeknek, valamint rászoruló családoknak nyújthat újrakezdési lehetőséget.

A jótékonysági akció során mintegy 264 ezer hívás érkezett az adományvonalra. A kezdeményezést számos hazai és nemzetközi közszereplő támogatta, köztük André Rieu, Arnold Schwarzenegger és Franco Nero is. A kampány fővédnöke Nagy Elek építész, üzletember; a nagykövetei Kapu Tibor és Cserényi Gyula űrhajósok voltak, akik több, a HUNOR-programhoz kötődő dedikált tárgyat ajánlottak fel, valamint egy általuk és Farkas Bertalan űrhajós által is dedikált Herendi porcelánt.

Mindezek mellett licitálni lehet még Orbán Viktor miniszterelnök, Buzánszky Jenő egykori válogatott labdarúgó által felajánlott tárgyakra, Arnold Schwarzenegger dedikált dzsekijére és az Oscar-díjas A légy című animációs film egyik rajzolt kockájára is.

Az adománygyűjtő akcióhoz a Magyarok Kenyere Program is csatlakozott. A gazdák két tonna lisztet és pénzadományt is felajánlottak a KEGYES Alapítvány számára.



A kampány jelentőségét tovább erősítette, hogy XIV. Leó pápa is a jótékonysági ügy mellé állt. A Szentatya egy dedikált pileólust (pápai sapkát) ajánlott fel a kárpátaljai árva és félárva gyermekek javára, amely hárommillió forintért kelt el. Az értékes tárgyat a ráti gyermekotthonban helyezik el – mondta el Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója és a „Jónak lenni jó!” projektvezetője.

Forrás: hirado.hu; MTI

Fotó: MTI/Bruzák Noémi; M1 – Híradó YouTube-csatornája (képernyőfotó)

