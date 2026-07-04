Leó pápa kinevezte Lucio Ruiz prelátust a Szeretetszolgálat Dikasztériuma titkárává

Lucio Adrián Ruiz prelátus ősztől a pápa jótékonysági kezdeményezéseiért és humanitárius projektjeiért felelős szervnél folytatja munkáját. A június 30-án bejelentett kinevezés a Római Kúrián belül a közelmúltban elrendelt változások sorában történt. A Kommunikációs Dikasztérium és a Szeretetszolgálat Dikasztériuma a közelmúltban új vezetőket kapott: Leó pápa június 2-án Maria Montserrat Alvaradót nevezte ki a Kommunikáció Dikasztériumának prefektusává, aki novemberben lép hivatalba; míg Luis Marín de San Martín spanyol ágostonrendi püspök március óta vezeti az Apostoli Alamizsnahivatalt.

Latin-amerikai és római tapasztalatok

Szeptember 1-jétől Lucio Adrián Ruiz atya Marín de San Martín püspök mellett szolgál. Az argentin pap a Kommunikáció Dikasztériuma megalakulása óta részt vesz a szerv munkájában, mely akkor még Kommunikációs Titkárságként működött. Ferenc pápa 2015. június 27-én nevezte ki a hivatal titkárává, miután sokéves kommunikációs és médiabeli tapasztalattal rendelkezett, különösen Latin-Amerikában. Rómában a Szent Kereszt Pápai Egyetem Kommunikációs Karán tanít, és vendégelőadó a Pápai Gergely Egyetemen. Közreműködött a kommunikáció területén dolgozók 2025 januárjában tartott szentévi zarándoklatának megszervezésében, valamint a digitális misszionáriusok és katolikus influencerek jubileumának előkészítésében, melyet 2025 júliusában tartottak a Vatikánban.

Új küldetés

A pápa szeretetszolgálat titkárává való kinevezése június 30-i bejelentését követően a Kommunikáció Dikasztériumának munkatársaihoz intézett szavaiban Lucio Adrián Ruiz atya kiemelte: boldogan követi az Urat, bárhová is hívja. Háláját fejezte ki az együtt töltött évekért, és bocsánatot kért a felmerült nehézségekért, különösen a dikasztérium építésének korai szakaszában. Szólt a felelősségérzetről és a ragaszkodásról is, kiemelve, hogy egy ilyen kötelék „soha nem múlik el”.

Új titkárhelyettes

Leó pápa Massimo Rallit, a Szeretetszolgálat Dikasztériuma rendelőjének igazgatóját pedig kinevezte a dikasztérium titkárhelyettesévé, aki szintén szeptember 1-jétől tölti be új hivatalát.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír