Leó pápa a Kommunikációs Dikasztérium dolgozóihoz: Kísérjük imával a munkánkat!

„Örömmel töltök egy kis időt veletek, akik a Kommunikációs Dikasztérium nagyszerű munkaközösségét alkotjátok – szólt Leó pápa (beszéde olasz nyelven ITT olvasható). Ma, úgymond, »családi felállásban« láthatlak benneteket, és együtt örülök veletek, mert az Egyház egy család, a családok családja. Örömmel találkozom veletek ezen a helyen, amely XIII. Leó pápára emlékeztet minket, aki különösen is figyelt a társadalmi kommunikáció eszközeinek szerepére.

Ti sokféle országból érkeztetek. A gyermekkorotokban tanult nyelvek különbözőek, és különböző tevékenységeket is végeztek. De mindez a sokféleség egyetlen cél szolgálatában áll: segíteni a pápát és a Szentszéket az örömhír terjesztésében az egész világon. Ahogy Szent Pál írja első korinthusi levelében: »A lelki adományok különfélék, de a Lélek ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Különfélék a csodatettek is, de Isten, aki mindezt mindenkiben véghezviszi, ugyanaz« (1Kor 12,46).

Gratulálok a dikasztériumon belül az évek során kiépített hálózathoz, és azért is, mert ezt, ahogy Ferenc pápa mondaná, »kifelé« teszi a dikasztérium, a földkerekség végéig kiterjesztve – fogalmazott XIV. Leó pápa. – Ez a hálózat mindenekelőtt emberekből áll, ki-ki a saját kompetenciáival, amelyet az Egyház rendelkezésére bocsát. Ez a hálózat a világnak kíván segíteni az igazság megosztásával, segít látni és megérteni, de mindig szeretettel. A szerepek különbözőek, de egyik sem fontosabb a másiknál.

Apránként megismerlek benneteket – folytatta XIV. Leó. – Tudom, hogy szenvedélyesen dolgoztok azon, hogy a pápa szavait és gesztusait mindenhová eljuttassátok. Teszitek ezt mindennap, diszkréten és rejtetten. Ám ma boldog vagyok, mert láthatlak benneteket és találkozhatom veletek, különösen ebben a családias környezetben, mindannyian együtt.

Azt mondták nekem, hogy ti minden évben találkoztok egy egyszerű piknikre. Ez nagyon jó, mert a munkán túl osztozhattok egy kis kikapcsolódásban és imádkozásban is. Ma pedig ezt azért teszitek, hogy utána a Szent Péter téren együtt imádkozhassunk a békéért. Lám, milyen fontos, hogy kommunikációnkat imádság kísérje! Azt mondanám, hogy ez mindent megváltoztat. A világ talán nem tudja, nem érti, de mi igen, és mindig törekednünk kell erre: kísérjük imádsággal a mindennapi kommunikációs munkánkat!” – buzdított Leó pápa, aki végül megköszönte a találkozást, majd megáldotta jelenlévőket.

A Szentatyát a találkozó elején Paolo Ruffini, a Kommunikációs Dikasztérium prefektusa köszöntötte, akit többek között elmondta: ez a hely, a Palazzina a rádió otthona, fontos része a történelmüknek. A Palazzina épülete eredetileg XIII. Leó nyári rezidenciájához tartozott, később a Vatikáni Rádió talált itt otthonra; napjainkban a televíziós operatőrök használják.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News; Wikimedia Commons

Magyar Kurír