Leó pápa a Közel-Keleten és Iránban zajló események kapcsán: Állítsák meg az erőszak spirálját!

március 1., vasárnap
Március 1-jén, nagyböjt 2. vasárnapján, miután XIV. Leó pápa a vatikáni Apostoli Palotában lévő dolgozószobája ablakából elimádkozta el az Úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal, a Közel-Keleten és Iránban történtek kapcsán sürgető felhívással fordult a szemben álló felekhez és az államok vezetőihez az „óriási tragédia” elkerülése érdekében.

„Mély aggodalommal követem, ami ezekben a drámai órákban a Közel-Keleten és Iránban történik. Stabilitást és békét teremteni nem lehet sem egymás fenyegetésével, sem pusztítást, fájdalmat és halált okozó fegyverekkel, hanem csak értelmes, valódi és felelős párbeszéddel.

Egy óriási tragédia lehetőségével szembesülve sürgető felhívással fordulok a szemben álló felekhez, hogy vállalják erkölcsi felelősségüket, és állítsák meg az erőszak spirálját, mielőtt az feltartóztathatatlan örvénnyé válik! A diplomácia kapja meg újra a maga szerepét! Az államok vezetői a népek javát mozdítsák elő, melyek igazságosságon alapuló békés együttélésre vágynak. És továbbra is imádkozzunk a békéért!" – fogalmazott az Angelus elimádkozása után a Szentatya.

