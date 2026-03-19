Leó pápa márciusi imaszándéka a leszerelésért és a békéért

Imádkozzunk, hogy a nemzetek előrehaladjanak a hatékony leszerelés útján, különösen a nukleáris leszerelésben, és hogy a felelősök a világon a párbeszéd és diplomácia útját válasszák az erőszak helyet – kéri a Szentatya márciusi imaszándékában.

Leó pápa imája a leszerelésért és a békéért

Életünk Ura, aki a te képmásodra és hasonlatosságodra formáltad az embert, hisszük, hogy közösségre teremtettél bennünket, nem a háborúra; a testvéri kapcsolatokra, és nem pusztításra.

Te, aki a tanítványaidat így köszöntötted: „Békesség nektek!”, olyan erővel ajándékozd nekünk a békét, hogy megvalósulhasson a világban.

Ma a világ békéjéért könyörgünk hozzád, kérve, hogy a nemzetek tegyék le a fegyvereket, és a párbeszéd és a diplomácia útját válasszák.

Szabadítsd ki szívünket a gyűlöletből, a haragból, a közömbösségből, hogy a kiengesztelődés eszközeivé válhassunk. Segíts, hogy megértsük; az igazi biztonság nem a félelem táplálta kontrollból fakad, hanem a bizalomból, az igazságból és az emberek közötti szolidaritásból.

Uram, világosítsd meg a népek vezetőit, hogy legyen bátorságuk elengedni a halálos projekteket, megállítani a fegyverkezési hajszát, hogy a legkiszolgáltatottabbak életét tudják a középpontba állítani. Add, hogy a nukleáris fenyegetés soha többé ne befolyásolja az emberiség jövőjét.

Szentlélek, tégy bennünket a mindennapok békéjének hűséges és kreatív építőivé a szívünkben, a családjainkban, a közösségeinkben, a városainkban, hogy minden kedves szó, minden kiengesztelődési gesztus és minden a párbeszéd melletti döntés egy új világ látható csírájává váljon. Ámen.