Leó pápa: Meg kell óvni a kiskorúakat a mesterséges intelligencia veszélyeitől

A mesterséges intelligencia kihívásairól és a kiskorúak méltóságának védelméről szóló konferenciát a Kék Telefon elnevezésű olasz gyermek segélyvonal, valamint a Gyermek- és Serdülőkori Tanulmányok és Kutatások Alapítvány szervezte. Az eseményen az egyetemek, intézmények, a tudomány és a technológia világának kiemelkedő képviselői tanácskoztak arról, miként lehet feltérképezni a mesterséges intelligencia etikai, jogi, társadalmi és antropológiai hatásait.

A szülők és nevelők ellenőrizzék a kiskorúak digitális eszközhasználatát

XIV. Leó pápa a résztvevőkhöz intézett beszédében háláját fejezte ki munkájukért és jelentős hozzájárulásukért, majd megállapította: a mesterséges intelligencia folyamatosan átalakítja mindennapi életünk sok területét, beleértve az oktatást, a szórakozást és a kiskorúak biztonságát.

A mesterséges intelligencia használata fontos etikai kérdéseket vet föl, főként amikor a kiskorúak védelméről és méltóságáról van szó – szögezte le a Szentatya.

A kiskorúak különösen ki vannak szolgáltatva a mesterséges intelligenciának az algoritmusokon keresztül, melyintelligek képesek befolyásolni döntéseiket és ízlésüket. Kulcsfontosságú, hogy a szülők és a nevelők tisztában legyenek ezekkel a dinamikákkal,

és olyan eszközöket fejlesszenek ki számukra, amelyekkel figyelemmel kísérhetik és ellenőrizhetik a kiskorúak tevékenységét a digitális felületeken.

Politika, törvények és adatvédelem

A kormányok és a nemzetközi szervezetek felelőssége, hogy olyan politikát szorgalmazzanak és gyakoroljanak, amely megóvja a kiskorúak méltóságát az IA korában. Ez magában foglalja az adatvédelemről szóló meglévő törvények felülvizsgálatát, hogy válaszoljanak az új technológiák adta kihívásokra; valamint etikai normák előmozdítását a mesterséges intelligencia fejlesztésére és használatára. Mindazonáltal

a kiskorúak méltóságának védelme érdekében elengedhetetlen a digitális világra nevelés

– hangsúlyozta Leó pápa. – Fontosak az etikai kódexek, de nem elegendőek – tette hozzá.

Felelős használatra nevelni

A felnőtteknek olyan nevelői munkát kell végezniük mindennap és szüntelenül, amely ráébreszti a kiskorúakat is azokra a kockázati tényezőkre, amelyeket a mesterséges intelligencia használata rejt, mint ahogyan a túl korai, korlátlan és kontroll nélküli hozzáférés is veszélyes hatással van a kiskorúak személyes kapcsolataira és fejlődésére. Csak akkor lesznek képesek önmagukkal és másokkal szemben felelősen viselkedni a digitális világban, ha tisztában vannak ezekkel a kockázatokkal, és megkapják hozzá a megfelelő támogatást – emelte ki beszédében a pápa. – Ezzel az ember eredeti mivoltát és kapcsolati működését óvjuk, amihez elsősorban a méltóság tiszteletben tartását kell garantálni.

Csak a nevelési, etikai és felelősségteljes megközelítés képes biztosítani azt, hogy a mesterséges intelligencia szövetségesünk legyen a kiskorúak növekedésében és fejlődésében, ne pedig fenyegesse azt

– mondta XIV. Leó.

Ez a gyermekvédelmi konferencia járuljon hozzá ahhoz, hogy szilárd alapokon haladjunk együtt a gyermekek, serdülők, valamint az egész egyházi és polgári közösség szolgálatára – zárta a konferencia résztvevőihez intézett beszédét Leó pápa, és az Úr áldását kérte munkájukra.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír