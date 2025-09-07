Leó pápa megáldotta a Borgo Laudato Si’ ökológiai kertvárost

A teremtett világ védelmét szolgáló pápai dokumentum – megjelenése után tíz évvel – mintegy „testet öltött”, méghozzá pápai területen, hogy szemléltesse a teremtés gazdagságát és megőrzése-ápolása nagyszerű példáját.

Madarak és liliomok

A két-három futballpálya nagyságú terület bejárása után Leó pápa igeliturgia keretében áldotta meg az ökológiai kisvárost. Rövid homíliájában Jézus szavait idézte, melyekkel az Úr rácsodálkozik a teremtés nagyszerűségére: „Nézzétek az ég madarait…! Nézzétek a mezők liliomait…!” (Mt 6,26.28). Gyakorta tette ezt a Mester, hogy a növény- és állatvilágra hivatkozott, hogy figyeljék és szemléljék őket, mert felismerhető bennük teremtő Atyjának eredeti terve, aki mindent bölcsen eleve elrendezett, hogy minden teremtmény hozzájáruljon Isten országának megvalósuláshoz.

Minden teremtménynek fontos és sajátos szerepe van a tervében, és mindegyik „jó”,

ahogy a Teremtés könyve hangsúlyozza (vö Ter 1,1–29). A madarakra és liliomokra utalva, Jézus két kérdést tesz fel tanítványainak: „Nemde többet értek ti a madaraknál?” és „Ha Isten így öltözteti a mező füvét, ... vajon nem sokkal inkább titeket?” (Mt 6,28.30)

Teremtő és teretmény

Jézus a teremtés kapcsán itt közvetve jelzi, hogy Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, ám kiváltsága nagy felelősséggel jár, mert gondoskodnia kell minden más teremtményről, tiszteletben tartva a Teremtő tervét. A teremtés gondozása tehát minden ember számára igazi hivatást, elkötelezettséget jelent, anélkül, hogy valaha is elfelejtenénk:

mi csak teremtmények vagyunk a teremtmények között, nem pedig teremtők

– hangsúlyozta Leó pápa.

Isten művének őrzői legyünk

A Borgo Laudato Si’ egy olyan egyházi kezdeményezés, melynek célja, hogy megvalósítsuk azt a „hivatást, hogy Isten teremtő művének őrzői legyünk”. Egyúttal a remény magja is, amelyet Ferenc pápa örökségként hagyott ránk, egy olyan „mag, amely képes az igazságosság és a béke gyümölcseit teremni”, és ami elősegíti az ökológiai megtérésünket az oktatás és a katekézis révén. A borgo, avagy kertváros egy rendkívüli szépségű szintézis, ahol a spiritualitás, a természet, a történelem, a művészet, a munka és a technológia harmóniában igyekszik együtt élni. Ez végső soron a „borgo” eszméje, a barátságos közelség helye, mely természetesen nem tud nem beszélni az Istenről – zárta homíliáját Leó pápa, majd megáldotta a Laudato Si’ parkot.

Ferenc pápa természetvédelmi hagyatéka

A „Borgo Laudato Si’ projekt jegyében alakították ki a Pápai Villák kertjeiben az átfogó ökológia oktatása szemléltetésére azt a kertet, mely nyitva áll minden látogató előtt. A „borgo” szó itt egy ökológiai kisvárost jelent, melynek lakói növények, virágok, bogarak, lepkék, madarak a pápák Castel Gandolfó-i nyári nyaralója kertjének történelmi környezetében, mely így kézzelfogható példát mutat a Laudato si’ enciklika elveinek alkalmazhatóságára.

A Borgo hármas célkitűzése: az átfogó ökológia oktatása, a körforgásos és regeneratív gazdaság, valamint a környezeti fenntarthatóság.

A Borgo Laudato Si’ 55 hektárnyi (187m × 187m) területen fekszik, amely 35 hektár gyönyörű kertre és 20 hektár mezőgazdasági területre, valamint gazdasági épületekre, üvegházakra és kiszolgáló épületekre oszlik. A Borgo Laudato Si’ feladata a pápai kertek megőrzése, karbantartása és gondozása, valamint fejlesztése, olyan új technikák és technológiai újítások alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik a terület gazdagságának és integritásának megőrzését a jövő nemzedékei számára.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican Media



Magyar Kurír