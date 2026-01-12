Leó pápa megköszönte a szentév eseményeit segítők szolgálatát

Példaértékű összefogás minden szinten

Az olasz kormány, a római önkormányzat, a vatikáni dikasztériumok, a rendfenntartó erők, az önkéntesek, a gyóntatópapok, az egyházmegyék és püspöki konferenciák képviselői mind hozzájárultak ahhoz, hogy a zarándokok ünnepi légkörben, elmélyülten és rendezetten éljék meg a jubileumot. Róma nyílt, joviális, befogadó otthon képét mutatta, egyszersmind diszkréten és tisztelettel segítette az embereket abban, hogy gyümölcsözően éljék meg a hit e kiemelt mozzanatát – mondta beszédében a Szentatya.

A zarándokok, akik fölkeresték Péter és Pál, az apostolok és vértanúk sírjait, elzarándokoltak a szent kapukhoz, megélték Isten megbocsátásának és irgalmának élményét, találkozhattak Jézus Urunkkal, kézzel tapinthatták a reményt, amely nem csal meg, mert ő bennünk él és velünk halad, hogy vele együtt elérjük a célt.

Egészséges példákat állítani a fiatalok elé

Leó pápa örömmel állapította meg, milyen sok fiatal és serdülő érkezett minden országból a szentévre Rómába.

Jó volt érezni lelkesedésüket, látni örömüket, azt, ahogy komolyan imádkoztak, elmélkedtek és ünnepeltek. Sokan és sokfélék voltak, mégis egységesek, rendezettek – többek között a segítők értékes szolgálatának köszönhetően –, és együtt akarták megélni a kegyelem, a testvériség és a béke pillanatait. Mit is jelent ez számunkra? Hogy felelősek vagyunk jövőjükért, amelyben a világ jövője is rejlik – hangsúlyozta a Szentatya.

Mire van valójában szükségük? Mi segít nekik abban, hogy a legjobbat kihozzák magukból? Hol találnak igazi választ a szívükben rejlő kérdésekre? A fiataloknak egészséges példákra van szükségük, akik a jóra, a szeretetre, az életszentségre ösztönzik őket, mint ahogy Szent Carlo Acutis és Szent Piergiorgio Frassati tette, akiket tavaly szeptemberben avattak szentté.

A fiatalok ragyogó, élettel teli, ugyanakkor gyakran sérülékeny tekintete lebegjen a szemünk előtt: ez segíteni fog, hogy bölcsen és körültekintően döntsünk az őket érintő felelős kérdésekben.

A szentévben elhintett jó magvak fejlődjenek ki

A szentévet meghirdető bulláját Ferenc pápa e reményre buzdító szavakkal zárta: „Engedjük, hogy már mostantól vonzzon bennünket a remény, és legyünk azon, hogy rajtunk keresztül azokra is átragadjon, akik vágynak rá! Bárcsak azt mondaná életünk nekik: »Bízzál az Úrban, légy erős, szilárdítsd meg szívedet, és remélj az Úrban!« (Zsolt 27,14).” (Spes non confundit, 25).

Leó pápa hozzátette: vigyük magunkkal ezt a küldetést, hogy azon jó magvak, melyeket az Úr a szentév hónapjaiban a segítőknek köszönhetően is elhintett, sok szívben kicsírázzanak és növekedjenek.

Kis kereszt az önkénteseknek és segítőknek ajándékba

Az audiencia végén Leó pápa hálája jeléül valamennyi önkéntesnek és segítőnek egy kis keresztet ajándékozott emlékbe: a szentév feszületének miniatúráját, amellyel a dicsőséges Krisztus elkísérte a zarándokokat.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír