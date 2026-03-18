XIV. Leó pápa megnyitotta a Vatikán Városállam Törvényszéke igazságszolgáltatási évét

A valódi igazságszolgáltatás nem alapulhat pusztán a pozitív jogon, hanem inkább a „szeretet rendezett formájának gyakorlásaként” kell értelmezni – szögezte le Leó pápa. Szent Ágoston tanításaira támaszkodva kiemelte: az igazságosság sarkalatos erény, amely a személyes és a közösségi élet középpontjában áll.

A szeretet rendje hozza létre az igazságosság rendjét

Amikor a szeretet helyesen rendezett, amikor Isten kerül a középpontba, és elismerik a felebarát méltóságát, akkor a személyes és társadalmi élet visszanyeri helyes irányát

– állapította meg a Szentatya.

Majd úgy fogalmazott:

A szeretet rendje hozza létre az igazságosság rendjét,

mivel a valódi szeretet soha nem önkényes vagy rendezetlen, hanem elismeri a kapcsolatok igazságát és minden ember méltóságát.

A tökéletes szeretet a tökéletes igazságosság

A teológiai bölcsesség ezt a kapcsolatot a „caritas perfecta, perfecta iustitia est” („a tökéletes szeretet a tökéletes igazságosság”) kijelentéssel fejezte ki, mert az igazságosság a szeretet teljességében találja meg a leghitelesebb beteljesülését – mutatott rá XIV. Leó.

Az igazságosság megköveteli tőlünk, hogy tiszteletben tartsuk minden ember jogait, teret hagyva a rendezett kapcsolatokban a szeretet legmagasabb rendű gyümölcsének megszületésére. „Az igazságosság, amikor kiegyensúlyozottan és az igazsághoz való hűséggel gyakorolják, a közösség egységének egyik legszilárdabb tényezőjévé válik.

Nem megoszt, hanem inkább megerősíti a személyeket egyesítő kötelékeket,

és segít kiépíteni azt a kölcsönös bizalmat, amely lehetővé teszi a rendezett együttélést” – mondta a pápa.

Az igazságszolgáltatás és a jog szerepére utalva XIV. Leó pápa kifejtette: Vatikán Városállamban az igazságszolgáltatási eljárás a viták puszta rendezésén túl hozzájárul az intézmények hitelességének fenntartásához. Az e feladat teljesítéséhez szükséges feltételek közé tartozik az eljárási garanciák betartása, a bírói pártatlanság, a védelemhez való jog és az eljárások észszerű időtartama.

Az igazságosság és az irgalmasság Krisztusban találja meg teljességét

Szent Ágostont idézve a pápa megállapította: „Igazságosság nélkül nem lehet igazgatni az államot; lehetetlen, hogy jog legyen egy olyan államban, amelyben nincs igazi igazságosság.” Az egyes esetek tényeinek gondos vizsgálatával a vatikáni igazságszolgáltatás betölti egyházi küldetését, hogy Isten népét szolgálja, mivel minden eljárásnak és ítéletnek tükröznie kell „az igazság keresését, amely az Egyház életének középpontjában áll” – tette hozzá XIV. Leó.

A hiteles igazságszolgáltatás stabilitást és bizalmat teremt a társadalomban. „Az igazságosságot mindig az igazság világítsa meg, és irgalmasság kísérje, mivel mindkettő Krisztusban találja meg teljességét” – hangsúlyozta a Szentatya.



A törvény, ha igazlelkűen és egyházi lelkülettel alkalmazzák, értékes eszközzé válik Isten népe szeretetközösségének építésében és egységének megerősítésében – zárta a vatikáni törvényszék tagjaihoz intézett beszédét Leó pápa.

*

XIV. Leó beszéde előtt Venerando Marano, Vatikán Városállam Törvényszékének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket.

Hangsúlyozta a vatikáni igazságszolgáltatás munkájának „sajátos összetettségét és érzékenységét”, tekintettel jogrendszerének és forráskódjának egyedülálló jellegére, amelyet „a normatív, kánonjogi, vatikáni és polgári források egyedülálló összefonódása” jellemez. Ez „speciális készségeket igényel”, hogy a testületi munka a „különböző eredetű és jellegű jogszabályok helyes értelmezéséhez” vezessen. Ezt az igényt „hangsúlyozta az elmúlt években végrehajtott számos reform, amelyek jelentős szabályozási változásokat vezettek be, különösen büntetőügyekben, és kibővítették a Vatikán joghatóságának körét”. A vatikáni igazságszolgáltatás szembesül ezzel a fejlődéssel, és „szándékában áll foglalkozni az ebből adódó új kihívásokkal”, nem hanyagolva el azokat a kérdéseket, „amelyek továbbra is központi szerepet játszanak az egyházi rendben a joghatósági funkció gyakorlásában”, mint például „az igazságosság igazsága és a szeretet erénye közötti összefüggés”, amelyre XIV. Leó pápa emlékeztetett.

„Az igazságosság és a szeretet az egyházi jog két lelkét képviseli, amelyek összekapcsolódnak és ki kell egészíteniük egymást anélkül, hogy elválaszthatók lennének magától az igazságtól” – zárta beszédét Venerando Marano.

