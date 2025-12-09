Leó pápa megszüntette a Szentszéknek szánt adományok ösztönzésére létrehozott bizottságot

A bizottságot Ferenc pápa hozta létre azzal a céllal, hogy kampányokat szervezzen a hívek, a püspöki konferenciák és más lehetséges jótevők körében, kiemelve a Szentszék missziója és karitatív tevékenysége anyagi támogatásának fontosságát. Az erről szóló kirográfot Ferenc pápa 2025. február 11-én írta alá, és két héttel később, február 26-án hozták nyilvánosságra, miközben a Szentatya a római Gemelli-klinikán feküdt.

XIV. Leó rendelkezése

Az új kirográfban Leó pápa ezt írja: „A Szentszéknek nyújtott adományok és az adománygyűjtés kérdése a részegyházak és az Apostoli Szentszék közötti egység és szeretet kötelékének fontos aspektusa, kiváltképpen a péteri szolgálat hatékony gyakorlása szempontjából.” Ezután megjegyzi, hogy a Szentszék adminisztratív és pénzügyi struktúráinak és tevékenységeinek felügyeletével megbízott Gazdasági Tanács „különös figyelmet szentelt” a Szentszéknek nyújtott adományok tanulmányozásának, és „számos ajánlást tett a terület irányításáért felelős jelenlegi intézményi struktúra átalakítására”.

A Praedicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúcióban ismertetett eljárásokkal összhangban, a tanács javaslatainak értékelése és szakértőkkel való konzultáció után Leó pápa jóváhagyja a tanács „határozatának és ajánlásainak” tartalmát, kezdve a Szentszéknek nyújtott adományokért felelős bizottság megszüntetésével.

A bizottság megszüntetése

A kirográf hatályon kívül helyezi a megszüntetett bizottság alapszabályát, és elrendeli, hogy a bizottság minden tagja azonnali hatállyal szüntesse meg funkcióját. Továbbá előírja, hogy „a bizottsághoz jelenleg tartozó összes vagyont azonnal át kell adni a Szentszéknek”.

Az Apostoli Szentszék Vagyonkezelőségének (APSA) elnökére ruházza a bizottság felszámolásának hatáskörét a jelenlegi jogszabályok szerint. Leó pápa előírja, hogy a Gazdasági Titkárság, a szervezet által kinevezett munkacsoporttal együtt legyen felelős a bizottság feloszlatásából eredő kérdésekért, utasítva őket, hogy tájékoztassák a Gazdasági Tanácsot az e célból hozott intézkedésekről.

Egy másik munkacsoportot is létrehoznak, amelynek „feladata a Szentszék számára történő adománygyűjtés általános kérdésére vonatkozó javaslatok kidolgozása, valamint a megfelelő struktúra meghatározása. A Gazdasági Tanács javaslatot tesz a csoport tagjainak névsorára, amelyet az Államtitkárságon keresztül a római pápának nyújtanak be”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír