Leó pápa négy női szerzetesrend tagjaihoz: A családot támogatni kell tettekkel és imádsággal

„A remény igazi tanúi” – így jellemezte a Szentatya a szerzetesnővéreket, akik négy rendhez tartoznak, és éppen nagykáptalanjukat tartják Rómában: a Názáreti Szent Család Leányainak Missziós Nővérei (Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret), a Názáret Leányai Intézete (Istituto Figlie di Nazareth), a Szent Család Női Apostolainak Intézete (Istituto Apostole della Sacra Famiglia) és a Jó Tanács Szűzanyja néven ismert Szűz Mária Szeretetének Nővérei (Suore di Carità di Santa Maria dette del Buon Consiglio).

Ezek a rendek egy olyan Egyház kifejeződései, amely a názáreti Szent Családra úgy tekint, mint „az ima tűzhelyére, a szeretet kovácsműhelyére és az életszentség mintaképére”, és amely elkötelezett az általa képviselt értékek megélése és továbbadása mellett.

A családnak pótolhatatlan szerepe van a társadalomban

Leó pápa felidézte Szent VI. Pál szavait, amelyeket 1964. január 5-én a Szentföldön, az Angyali Üdvözlet bazilikában mondott. Arra buzdított, hogy tekintsünk Jézusra, Máriára és Józsefre, hogy jobban megértsük „a család fontosságát, szeretetközösségét, egyszerű és szigorú szépségét, szent és sérthetetlen jellegét, szelíd pedagógiáját, valamint természetes és pótolhatatlan szerepét a társadalomban”.

Leó pápa hangsúlyozta, napjainkban a családot minden eddiginél jobban támogatni és bátorítani kell: imádsággal, példamutatással és ösztönző társadalmi cselekvéssel, amely készen áll a szükségleteinek kielégítésére. „Karizmatikus tanúságtételetek, valamint megszentelt életet élő nőkként végzett munkátok sokat elérhet ebben a tekintetben” – fogalmazott a pápa a szerzetesnővérekhez intézett beszédében.

Válasz Isten adományaira

A Szentatya felhívta a figyelmet a gazdagságra, amelyet a női szerzetesrendek hordoznak: a Lélek által alapítóiknak adott karizmákra, amik folyamatosan megújulnak. A szentév által megtestesített remény az, amely felé a szerzetesnővérek – „jelként és próféciaként” – hivatottak törekedni, hogy befogadják a jövő áldásait. „Vigyétek be az Úr hűséges és gondviselő jelenlétét intézményeitek történetébe; vigyétek be azt az erényt, amellyel elődjeitek gyakran nehéz megpróbáltatásokon átesve, válaszoltak Isten adományaira.”

Családdá válni

Beszédének végén a pápa arra buzdította a szerzetesnővéreket, hogy újítsák meg elkötelezettségüket a „fiúk, lányok, anyák, apák, idősek és fiatalok” iránt, hogy újra fel tudják virágoztatni „a Szent Család erényeit és szeretetét”.

„Folytassátok a rátok bízott munkát azzal, hogy »családot alkottok«, és közel maradtok azokhoz, akiket szolgáltok, imádsággal, meghallgatással, tanáccsal és segítséggel, hogy ápoljátok és terjesszétek a názáreti otthon lelkületét a valóság különböző helyszínein, ahol működtök.

Végül XIV. Leó háláját fejezte ki a rendek világ oly sok részén végzett munkájáért, és a szerzetesnővéreket Isten Anyja és Szent József közbenjárására bízta.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír