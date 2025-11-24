Leó pápa a Nemzetközi Karitász képviselőinek: Általatok hitelesebbé válik az Egyház tanúságtétele

A pápa arra buzdította őket, hogy tevékenységüket a békére, igazságosságra és igazságra építve végezzék; ez az a három alappillér, melyek az Egyház világszerte végzett szolgálatát alátámasztják. Munkájukat hassa át a szeretet, ami képessé tesz minket arra, hogy meglássuk mások sebeit, legyenek a béke kézművesei. Az Egyház küldetése csak akkor bontakozik ki, ha közösen, mint társak haladunk az úton, és hagyjuk, hogy a Szentlélek formálja irgalmasságunk cselekedeteit – tanította a Szentatya.

A Krisztustól kapott szeretet küldetés és felelősség

A remény szentévében lezajlott találkozón Leó pápa kifejezte háláját azért a szolgálatért, amelyet a Nemzetközi Karitász nyújt az Egyháznak és az egész világnak. A Szentatya beszédében utalt a szervezet eredeti hivatására.

A katolikus segélyszervezet ennek megfelelően tanúságot tesz arról, hogy Krisztus előnyben részesíti a szegényeket, a legkisebbeket, a magukra hagyottakat és a leselejtezetteket.

Ez magában az Eucharisztiában is megmutatkozik, szögezte le a pápa, idézve János evangéliumából: „Szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig.” (Jn 13,1)

Leó pápa emlékeztetett Dilexi te (Szerettelek téged) kezdetű apostoli buzdítására, amelyben kifejtette, hogy a Krisztustól kapott szeretetet soha nem lehet egyfajta magánkincsként birtokolni, hanem mindig ránk bízott küldetésként és felelősségként kell értelmeznünk. „A szeretet küld minket; a szeretet szolgákká tesz bennünket; a szeretet megnyitja szemünket mások sebeire” – hangsúlyozta a Szentatya.

Béke, igazságosság és igazság

A Nemzetközi Karitász régóta az Egyház anyai szeretetének ragyogó jele – mutatott rá beszédében XIV. Leó pápa, örömének adva hangot, hogy a katolikus segélyszervezet munkatársai Péter utódjával együtt készen állnak minden ember szolgálatára. Küldetésük visszhangozza azt a felfogást, amelyet a pápa a Szentszékhez akkreditált diplomáciai testülethez intézett első beszédében fogalmazott meg, akkor arról a három pillérről szólt, amelyek az Egyház világban végzett munkáját támogatják. Ezek a következők: béke, igazságosság és igazság. Ezek nem elvont ideálok, hanem a Karitász mindennapi munkáját támasztják alá.

Amikor a segélyszervezet munkatársai bárhol kísérnek egy kitelepített családot, amikor védik a szegények jogait, vagy felkínálják együttérző, másokat meghallgató szívüket azoknak, akikről a többiek elfeledkeztek, hitelesebbé válik az Egyház tanúságtétele.

Őrizzék meg az egységet sokszínű szervezetükben

Leó pápa arra buzdította a Nemzetközi Karitászt vezető képviselő-testület tagjait, hogy ezzel a lelkiséggel kísérjék továbbra is a helyi egyházakat, támogassák a világi vezetők képzését, és őrizzék meg az egységet sokszínű szervezetükben. „Az Egyház küldetése csak akkor bontakozik ki, ha társakként járjuk az utat, és hagyjuk, hogy a Szentlélek formálja irgalmasságunk cselekedeteit” – mondta Leó pápa, és Máriára, a Szegények Anyjára bízta a Nemzetközi Karitász munkáját. A Szűzanya közbenjárására továbbra is maradjanak a remény zarándokai és a béke kézművesei – zárta beszédét a pápa, köszönetet mondva a testület tagjainak és mindazoknak, akiket képviselnek, akik velük együtt dolgoznak. Leó pápa azért fohászkodott az Úrhoz, hogy áldja meg a Nemzetközi Karitász munkatársait a bátorság, a kitartás és az öröm ajándékaival.

A szentévi találkozó végén közösen elmondták a Miatyánkot.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír