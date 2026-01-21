Leó pápa a Neokatekumenális Út képviselőihez: Legyetek a szeretetközösség építői és tanúi!

XIV. Leó pápa megköszönte a Neokatekumenális Út lelkiségi mozgalom tanúságtételét és munkáját az evangélium terjesztésében világszerte. Arra buzdította a vezetőket és a tagokat, hogy mozdítsák elő az egységet, és kerüljék a merevséget és a moralizmust. „Anélkül, hogy bezárkóznátok, örömmel és alázattal törekedjetek előre haladni mint a szeretetközösség építői és tanúi – buzdította a mozgalom képviselőit a Szentatya. – Az Egyház elkísér, támogat titeket, és hálás azért, amit tesztek.”

A Neokatekumenális Út lelkiségi mozgalom

A Neokatekumenális Út katolikus lelkiségi mozgalmat Kiko Argüello és Carmen Hernández alapította Spanyolországban az 1960-as években. Kis közösségekből áll, amelyek a keresztség újrafelfedezése és a hitbeli folyamatos képzés útját követik. Ma a világ 139 országában van jelen a mozgalom, több mint 20 ezer közösséggel.

Több száz képviselőjük vett részt a pápai audiencián az Áldások termében, köztük püspökök, papok, valamint a mozgalmat jelenleg vezető nemzetközi csapat: Kiko Argüello, María Ascensión Romero és Mario Pezzi atya.

A hit örömének felébresztése

XIV. Leó pápa beszéde elején rámutatott a Neokatekumenális Útra jellemző missziós karizmára, amely „értékes hozzájárulás az Egyház életéhez”.

Köszönetet mondott különösen is a családoknak, akik „a Lélek belső késztetésére reagálva elhagyják a hétköznapi élet biztonságát, és misszióba indulnak, akár távoli és nehéz területekre is, azzal a kizárólagos vággyal, hogy hirdessék az evangéliumot, és tanúi legyenek Isten szeretetének”.

Kiemelte, hogy a családokból, hitoktatókból és papokból álló vándorló csapatok részt vesznek az egész Egyház evangelizáló küldetésében.

Hozzájárulnak a nem keresztények hitének felébresztéséhez, akik soha nem hallottak Jézus Krisztusról, de sok megkeresztelt hitének felébresztéséhez is, akik annak ellenére, hogy keresztények, elfelejtették, hogy ki volt Jézus Krisztus”

– mutatott rá XIV. Leó, Ferenc pápa 2015-ös, a Neokatekumenális Úthoz intézett beszédére hivatkozva.

„Újraélesztettétek az evangélium tüzét ott, ahol kialudni látszott, és számos egyént és keresztény közösséget kísértek, újra ráébresztve őket a hit örömére, segítve őket újra felfedezni Jézus megismerésének szépségét, és elősegítve lelki növekedésüket és a tanúságtétel iránti elkötelezettségüket” – mondta Leó pápa.

Legyetek az egység tanúi!

A Szentatya arra szólította a tagokat, hogy gyakorolják a „belső éberséget és a bölcs kritikai érzéket annak érdekében, hogy felismerjék a lelki és egyházi életben mindig leselkedő bizonyos kockázatokat”. Hangsúlyozta, hogy a keresztség szentsége Krisztussal egyesít minket, és „testének élő tagjaivá, egyetlen népévé, egyetlen családjává tesz”, s hogy „ha a Lélek mindegyiküknek különlegesen megnyilvánul”, ez azért történik, hogy az Egyház küldetését szolgálja.

„A karizmákat mindig Isten országának és Krisztus egyetlen Egyházának szolgálatába kell állítani, amelyben Isten egyetlen ajándéka sem fontosabb a többinél – kivéve a szeretetet, amely tökéletesíti és harmonizálja mindegyiket –, és egyetlen szolgálat sem válhat okká arra, hogy felsőbbrendűnek érezzük magunkat a testvéreinkkel szemben, és hogy kizárjuk azokat, akik másképp gondolkodnak” – figyelmeztetett a pápa. Arra buzdította a Neokatekumenális Út tagjait, hogy legyenek „ennek az egységnek a tanúi”.

Kerüljétek a merevséget és a moralizmust

Küldetésetek egyedülálló, de nem kizárólagos; karizmátok sajátos, de az Egyház életében jelen lévő többi ajándékkal szeretetközösségben terem gyümölcsöt. Sok jót tesztek, de ezek célja az, hogy az emberek megismerhessék Krisztust, mindig tiszteletben tartva minden egyes ember életútját és lelkiismeretét”

– mondta a pápa.

Arra buzdította a mozgalom tagjait, hogy lelkiségüket éljék meg anélkül, hogy elszakadnának az Egyház többi részétől, és legyenek részei a plébániák és azok különböző valóságainak megszokott lelkipásztori gondozásának, teljes szeretetközösségben testvéreikkel, különösen a papokkal és a püspökökkel.

Leó pápa azt is kiemelte – Szent Pál második korintusi levelére hivatkozva –, hogy az Egyház mindenkit arra emlékeztet, hogy

ahol az Úr Lelke jelen van, ott a szabadság is jelen van”.

„Ezért az evangélium hirdetésének, a katekézisnek és a lelkipásztori tevékenység különböző formáinak mindig mentesnek kell lenniük a kényszerektől, a merevségtől és a moralizmustól, hogy ne keltsenek bűntudatot és félelmet a belső felszabadulás helyett” – húzta alá XIV. Leó.

A pápa beszéde végén áldását adta a Neokatekumenális Út lelkiségi mozgalom képviselőire, és megköszönte a csoport elkötelezettségét, örömteli tanúságtételét, az Egyház és a világ iránti szolgálatát, arra biztatva őket, hogy lelkesedéssel folytassák azt.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír