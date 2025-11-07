Leó pápa novemberi imaszándéka az öngyilkosság megelőzéséért

Évente mintegy 720 ezer ember vet véget az életének világszerte, vagyis majdnem kétezren naponta. A fiatalok körében ez a második számú halálok. Az Egyház nem pótolhatja az egészségügyi szakembereket, de döntő szerepet játszhat a meghallgatásban és a reményadásban.

XIV. Leó pápa így fohászkodik a videóban: „Imádkozzunk, hogy azok, akik önbántó gondolatokkal küzdenek, megtalálják közösségük támogatását, gondoskodását és szeretetét, és megnyíljanak az élet szépsége előtt.”

XIV. Leó pápa imája az öngyilkos gondolatokkal küzdőkért: Uram Jézus,

Te, aki magadhoz hívod az elfáradtakat és terheket hordozókat,

hogy megpihenjenek a szíveden,

ebben a hónapban kérünk Téged minden

sötétségben és reményvesztetten élő emberért,

különösen azokért, akik

öngyilkossági gondolatokkal küzdenek.

Találjanak mindig olyan közösséget,

amely befogadja, meghallgatja és segíti őket.

Adj mindannyiunknak figyelmes és együttérző szívet,

amely vigaszt és támogatást tud nyújtani,

szükség esetén a szakmai segítséggel együtt.

Add meg nekünk, hogy tisztelettel és gyengéden

tudjunk mellettük lenni,

segítsük a sebeik gyógyulását, kapcsolatok kiépítését

és távlatok megnyílását.

Fedezzük fel újra együtt, hogy az élet ajándék,

hogy még a fájdalom és a szenvedés közepette is

van szépsége és értelme.

Jól tudjuk, hogy még a Téged követőket is

megsebezheti a reménytelen szomorúság.

Kérünk Téged, hogy mindig érezzük a szeretetedet,

hogy a hozzánk való közelséged által

felismerjük és hirdessük mindenkinek az Atya végtelen szeretetét,

aki kézen fogva vezet minket, hogy

megújítsuk a bizalmunkat az életben, amelyet Te adtál nekünk.

Ámen.

Forrás, fotó és videó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

