Leó pápa novemberi imaszándéka az öngyilkosság megelőzéséért

Évente mintegy 720 ezer ember vet véget az életének világszerte, vagyis majdnem kétezren naponta. A fiatalok körében ez a második számú halálok. Az Egyház nem pótolhatja az egészségügyi szakembereket, de döntő szerepet játszhat a meghallgatásban és a reményadásban.
XIV. Leó pápa így fohászkodik a videóban: „Imádkozzunk, hogy azok, akik önbántó gondolatokkal küzdenek, megtalálják közösségük támogatását, gondoskodását és szeretetét, és megnyíljanak az élet szépsége előtt.”
XIV. Leó pápa imája az öngyilkos gondolatokkal küzdőkért:
Uram Jézus,
Te, aki magadhoz hívod az elfáradtakat és terheket hordozókat,
hogy megpihenjenek a szíveden,
ebben a hónapban kérünk Téged minden
sötétségben és reményvesztetten élő emberért,
különösen azokért, akik
öngyilkossági gondolatokkal küzdenek.
Találjanak mindig olyan közösséget,
amely befogadja, meghallgatja és segíti őket.
Adj mindannyiunknak figyelmes és együttérző szívet,
amely vigaszt és támogatást tud nyújtani,
szükség esetén a szakmai segítséggel együtt.
Add meg nekünk, hogy tisztelettel és gyengéden
tudjunk mellettük lenni,
segítsük a sebeik gyógyulását, kapcsolatok kiépítését
és távlatok megnyílását.
Fedezzük fel újra együtt, hogy az élet ajándék,
hogy még a fájdalom és a szenvedés közepette is
van szépsége és értelme.
Jól tudjuk, hogy még a Téged követőket is
megsebezheti a reménytelen szomorúság.
Kérünk Téged, hogy mindig érezzük a szeretetedet,
hogy a hozzánk való közelséged által
felismerjük és hirdessük mindenkinek az Atya végtelen szeretetét,
aki kézen fogva vezet minket, hogy
megújítsuk a bizalmunkat az életben, amelyet Te adtál nekünk.
Ámen.
Forrás, fotó és videó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
Magyar Kurír
