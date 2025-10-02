Leó pápa októberi imaszándéka a különböző vallások együttműködéséért

XIV. Leó pápa imája a különböző vallások együttműködéséért

Uram Jézus,

Te, aki Egy vagy a sokféleségben,

és szeretettel tekintesz minden emberre,

segíts bennünket, hogy testvérekként tekintsünk egymásra,

akiket arra hívtál, hogy együtt éljünk, imádkozzunk, dolgozzunk és álmodjunk.

Egy gyönyörű világban élünk,

amely ugyanakkor mély megosztottságtól is szenved.

Néha a vallások, ahelyett, hogy egyesítenének bennünket,

nézeteink összeütközésének okává válnak.

Add nekünk Szentlelked erejét, hogy megtisztítsd a szívünket,

hogy felismerjük, mi az, ami közös bennünk,

és ebből kiindulva újra megtanuljunk odafigyelni egymásra

és együttműködni anélkül, hogy rombolnánk.

A vallásokban a béke,

az igazságosság és a testvériség kézzelfogható példái

ösztönözzenek bennünket arra, hogy higgyünk abban,

hogy különbségeink ellenére együtt élhetünk és munkálkodhatunk.

A vallások ne fegyverek vagy falak legyenek,

hanem inkább élő hidak és próféciák:

amelyek hihetővé teszik a közjó álmát,

az élet mellett állnak, táplálják a reményt,

és az egység kovászául szolgálnak egy széttöredezett világban.

Ámen.