Leó pápa a perui ifjúsági találkozóra: Bátran tegyetek tanúságot az élő Krisztusról!

„Kedves fiatalok, elérkezett a régóta várt pillanat, amelyet az elmúlt hónapokban oly nagy lelkesedéssel készítettetek elő: a chulucanasi nemzeti ifjúsági nap. Szívből köszönöm, hogy válaszoltatok erre a kezdeményezésre, amely megújítja és megerősíti az Egyház életét” – fogalmaz üzenete kezdetén Leó pápa.

„A mottó, amely egyesít benneteket ezen a találkozón: »Legyetek bátrak, Krisztus él.« Maga az Úr élő jelenlétének bizonyossága közöttünk az a belső tűz, amely arra ösztönöz, hogy bátrak legyünk, és kilépjünk az individualizmus komfortzónájából, hogy a hitben testvéri közösségek tagjai legyünk, hogy a barátság hiteles kötelékeit erősítsük, így téve tanúságot arról, hogy lehetséges egységben élni Krisztusban.

Arra hívlak benneteket, hogy tárjátok szélesre a szíveteket, hogy befogadjátok azokat az ajándékokat, amelyeket az Úr ezekben a napokban rátok kíván árasztani. És amit e napok során megtapasztaltok, ne tartsátok meg magatokban, és ne hagyjátok, hogy csak a mobiltelefonotokon készült fotókon vagy a közösségi médiában található videókon maradjanak meg, hanem osszátok meg másokkal,

tükrözzétek vissza azt az életetekkel, mert ma sok embernek szüksége van arra az örömteli és tovaterjedő tanúságtételre, amelyet egy Krisztusba szerelmes fiatal tud közvetíteni.

Ne féljetek Isten eszközeivé lenni, hogy újraélesszétek a reményt oly sok szenvedő szívben!

Szűz Mária, az evangelizáció Anyja közbenjárására bízlak benneteket. Járjon közben értetek, hogy Krisztus sója és világossága lehessetek ebben a szeretett perui hazában. Isten áldjon meg benneteket!” – zárul XIV. Leó videoüzenete, melyet a Chulucanas városában tartott perui katolikus ifjúsági találkozóra küldött.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News (archív: Robert Francis Prevost misszionáriusként Chulucanasban)

Magyar Kurír