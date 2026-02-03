Leó pápa részvéttávirata a pusztító portugáliai vihar után

Leó pápa, miután értesült a hírről, a José Ornelas Carvalho leiria-fatimai püspöknek, a Portugál Püspöki Konferencia elnökének küldött táviratában részvétét nyilvánította az elhunytak családtagjainak, jelezve, hogy lélekben egyesül velük fájdalmukban. Mélyen átérzi a sérültek, a kitelepítettek és a vihar hatalmas kárai által súlyosan érintettek sorsát – tette hozzá.

Leó pápa imádkozik az országos és helyi szervekért, valamint a polgári, katonai és egyházi intézményekért, amelyek összefogtak a mentési munkálatokban. Mély elismeréssel adózik az egyházi szervezetek elkötelezettsége előtt, hasonlóképpen minden önzetlen polgári segítségnyújtás előtt. Leó pápa Istentől a szolidaritás balzsamát és a keresztény remény fényét kéri mindannyiuknak, és a Fatimai Szűzanya közbenjárására vigasztaló apostoli áldását küldi nekik.

Öten életüket vesztették, egymillióan áram nélkül maradtak

Legalább öt halálos áldozatot követelt Portugáliában a Kristin nevű rendkívül erős téli vihar, amely az Atlanti-óceán felől érkezve január 28-án, szerdán söpört végig az országon, súlyos károkat okozva.

A pusztító vihar következtében országszerte jelentős fennakadások alakultak ki: a kidőlt fák, a heves esőzések miatt megáradt folyók és a havazás több helyen megbénították a vasúti és közúti közlekedést. Számos iskola kénytelen volt bezárni, és az országos közszolgálati televízió beszámolója szerint ideiglenesen mintegy egymillió háztartás maradt áram nélkül. A nyugatról érkező vihar továbbvonulva Spanyolországban is súlyos károkat okozott.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír