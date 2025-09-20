Leó pápa a római egyházmegye képviselőivel találkozott a lateráni bazilikában

XIV. Leó pápa – 2025. szeptember 20., szombat | 13:31
3

Róma püspöke szeptember 19-én, pénteken délután a lateráni Szent János-bazilikában találkozott az egyházmegye papjaival, szerzeteseivel, hitoktatóival és számos hívővel.

Leó pápa először is köszönetet mondott mindazoknak, akik apostolkodásukkal segítenek könnyíteni azok terhét, akik kopogtatnak Róma egyházi közösségeinek kapuján. Munkájuk ebben a nehéz történelmi időszakban különösen értékes – mutatott rá a pápa, aki az irgalmas szamaritánus bibliai példázatához fűzte gondolatait, majd a Szentlélek ajándékáról szólt, amely táplál minket és megvilágítja utunkat. Bízzák magukat a Lélekre, amely képes felélénkíteni a római egyházat, és

működjenek együtt azért, hogy ez az egyház a szinodalitás laboratóriuma legyen.

Különösen a hitátadás terén mutatkoznak nehézségek, illetve az anyagi és lelki szegénység növekedése, a fiatalok irányvesztettsége és a családok terhei adják a legtöbb kihívást. Ez határozott lelkipásztori döntéseket kíván, amelyeket tényleges közösségi megkülönböztetés révén határoznak meg. Össze kell hangolni a plébániák és az egyházmegyei központ szerepét.

Mivel csökken a szentségek iránti igény, a pápa azt javasolta, hogy mozdítsák elő az igehallgatást és a szeretetszolgálat gyakorlását.

Ha szükséges, kísérletezzenek új eszközökkel és nyelvezettel, vonják be a családokat és a fiatalokat, és lépjenek túl a hitoktatás iskolai felfogásán, folyamatosan képezzék a katekétákat.

Sürgősen olyan lelkipásztori irányt kell venni, ami szilárd, empatikus, diszkrét, nem ítélkező, hanem mindenkit befogadó

– sorolta tanácsait Róma püspöke. A plébániákon tartsanak képzéseket, és ahol nincs, indítsanak bibliai és liturgikus tanfolyamokat. Ne hagyják figyelmen kívül azokat a témákat sem, amelyek a fiatalokat és valamennyiünket érintenek: a társadalmi igazságosságot, a békét, a migrációt, a teremtésvédelmet, a város iránti elkötelezettséget, a párkapcsolatban élők tiszteletét, a mentális betegségeket és függőségeket, valamint sok más kihívást.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

