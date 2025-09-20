Leó pápa a római egyházmegye képviselőivel találkozott a lateráni bazilikában

Leó pápa először is köszönetet mondott mindazoknak, akik apostolkodásukkal segítenek könnyíteni azok terhét, akik kopogtatnak Róma egyházi közösségeinek kapuján. Munkájuk ebben a nehéz történelmi időszakban különösen értékes – mutatott rá a pápa, aki az irgalmas szamaritánus bibliai példázatához fűzte gondolatait, majd a Szentlélek ajándékáról szólt, amely táplál minket és megvilágítja utunkat. Bízzák magukat a Lélekre, amely képes felélénkíteni a római egyházat, és

működjenek együtt azért, hogy ez az egyház a szinodalitás laboratóriuma legyen.

Különösen a hitátadás terén mutatkoznak nehézségek, illetve az anyagi és lelki szegénység növekedése, a fiatalok irányvesztettsége és a családok terhei adják a legtöbb kihívást. Ez határozott lelkipásztori döntéseket kíván, amelyeket tényleges közösségi megkülönböztetés révén határoznak meg. Össze kell hangolni a plébániák és az egyházmegyei központ szerepét.

Mivel csökken a szentségek iránti igény, a pápa azt javasolta, hogy mozdítsák elő az igehallgatást és a szeretetszolgálat gyakorlását.

Ha szükséges, kísérletezzenek új eszközökkel és nyelvezettel, vonják be a családokat és a fiatalokat, és lépjenek túl a hitoktatás iskolai felfogásán, folyamatosan képezzék a katekétákat.

Sürgősen olyan lelkipásztori irányt kell venni, ami szilárd, empatikus, diszkrét, nem ítélkező, hanem mindenkit befogadó

– sorolta tanácsait Róma püspöke. A plébániákon tartsanak képzéseket, és ahol nincs, indítsanak bibliai és liturgikus tanfolyamokat. Ne hagyják figyelmen kívül azokat a témákat sem, amelyek a fiatalokat és valamennyiünket érintenek: a társadalmi igazságosságot, a békét, a migrációt, a teremtésvédelmet, a város iránti elkötelezettséget, a párkapcsolatban élők tiszteletét, a mentális betegségeket és függőségeket, valamint sok más kihívást.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír