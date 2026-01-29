Leó pápa a Rota Romana bíróság tagjainak: Szigorúan, de szeretettel őrizzék az igazságot!

A Szentatya első ízben találkozott az ügyek kivizsgálásával, illetve az ítélethozatallal megbízott ügyhallgatókkal (auditores), és elismerését fejezte ki értékes szolgálatukért, amellyel a pápa egyetemes törvénykezési feladatát segítik. „Veritatem facientes in caritate” – „Igazságban kell élnünk és szeretetben” (Ef 4,15) – ez az idézet jól alkalmazható az igazságszolgáltatásban betöltött mindennapi küldetésükre.

A bíróság és a szeretet

Leó pápa alaptémául vette azt, ami a Rota Romana bíróságra vonatkozóan hangsúlyosan megjelent elődei beszédeiben XII. Piusztól Ferenc pápáig, vagyis azt a kapcsolatot, amely tevékenységüket összeköti az igazsággal, és amit az igazságosság magában foglal. Szoros kapocs áll fenn ugyanis az igazságosság igazsága és a szeretet erénye között. Nem két ellentétes elvről van szó, hanem két egymással egységet alkotó dimenzióról, amely legmélyebb összhangját magának Istennek a misztériumában nyeri el, aki a Szeretetet és az Igazság.

Tisztelet és irgalmasság

Ez az összefüggő kapcsolat folyamatos és pontos kritikai egzegézist (történeti-kritikai módszert) követel meg, mivel a törvénykezés gyakorlásában nem ritkán dialektikus feszültség merül fel az objektív igazság és a szeretetteljes gondoskodás között. Olykor megtörténhet, hogy túlságosan azonosulnak a hívek szenvedéseivel, és ez az igazság veszélyes relativizálásához vezethet. A rosszul értelmezett együttérzés azonban félő, hogy elhomályosítja a bírósági hivatal számára az igazság feltárását. Ez megeshet a házasságok érvénytelenségét kimondó ügyeknél vagy más eljárásoknál is, ahol az objektív, szilárd alapot nélkülöző lelkipásztori jellegű döntés aláássa a szigort és az egyenlőséget. Másfelől az igazság hideg és távolságtartó megállapítása esetén háttérbe szorul az emberek iránti szeretet, a tisztelet és az irgalmasság, melyeknek ugyanúgy jelen kell lenniük az eljárások valamennyi szakaszában.

Caritas in veritate

Az igazság és a szeretet kapcsolatában segítségünkre lehet Pál apostol tanítása, aki így buzdít: „Inkább igazságban kell élnünk, és szeretetben, hogy egyre inkább összeforrjunk a Fővel: Krisztussal” (Ef 4,15) – mutatott rá a pápa. Szent János így ír erről: „Ezért ezeket az embereket nekünk kell befogadnunk, hogy munkatársaik legyünk az Igazság szolgálatában” (3Jn 1,8). XVI. Benedek pápa ezt választotta püspöki jelmondatának: „Az igazság munkatársai”, és ezt domborította ki Caritas in veritate kezdetű enciklikájában. A szeretetet az igazsággal kell összhangba hozni, az igazságot pedig a szeretettel.

Leó pápa azt kérte tehát, hogy a szentszéki bíróság tagjait mindig a felebarát iránti szeretet vezérelje, amely mindenekfölött az ő üdvösségüket keresi Krisztusban és az egyházban, ami egyben az evangélium igazságának követésével jár. Az egész egyházi bírósági tevékenységet a salus animarum, a lelkek üdvössége kell hogy meghatározza.

Gyors és korrekt eljárások szükségesek

A szeretetben megvalósuló igazságban kell elhelyezni a kánonjogi eljárások valamennyi aspektusát. A per minden szereplőjét a jogos ítélet kell hogy motiválja, amelyhez szigorú intellektuális egyenesség, szaktudás és tiszta lelkiismeret szükséges. Az egyházi bíróságok munkáját a szeretetben való igazság szolgálata jellemezze, amit az egész egyházi közösség, különösen az érintett hívők értékelni tudnak, legyen szó szentségi házasságról, kánonjogi vétségről, elszenvedett igazságtalanságról vagy jogérvényesítésről.

A híveknek és az egész egyházi közösségnek joga van a korrekt és gyors ügymenetre az eljárásokban, mert ez kihat lelkiismeretükre és életükre

– állapította meg a pápa. Veritatem facientes in caritate: igazságban és szeretetben – ez igaz az ügyvédekre, ügyészekre és a bírákra egyaránt. A bíró legyen békességszerző, aki megerősíti az Egyház egységét Krisztusban.

Óvatosság a házassági semmisségi perekben

A szentségi házasságok esetleges érvénytelenségével kapcsolatban óvatosságra int a pápa. Az egyszerűsített házassági semmisségi pereknél is, melyeket a megyéspüspök előtt lehet lefolytatni, fontos, hogy ugyanolyan figyelemmel és szigorúan járjanak el az érvénytelenség kimondásában vagy a rendes eljárás szükségességének megállapításában. Leó pápa arra buzdít tehát, hogy tudományos komolysággal és a Tanítóhivatal iránti hűséggel folytassák az egyházi házassági jog tanulmányozását és alkalmazását.

A bírák igényes és magas szintű küldetésükben arra hivatottak, hogy

szigorúan, de ne mereven őrizzék az igazságot, és mulasztás nélkül gyakorolják a szeretetet.

Ebben az egyensúlyban, ami valójában egy mély egység, meg kell hogy mutatkozzon a valódi keresztény igazságszolgáltatás – fogalmazott XIV. Leó pápa, majd Mária, az Igazság tükre közbenjárására bízta a Rota Romana munkáját.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír