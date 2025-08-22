Leó pápa a szentek példájának követésére buzdít a morálteológiai kongresszushoz intézett üzenetében

XIV. Leó pápa – 2025. augusztus 22., péntek | 18:56
Az augusztus 20–21-én Bogotában tartott 17. nemzetközi morálteológiai kongresszus szervezőihez és résztvevőihez intézett üzenetében XIV. Leó pápa arra hívja a morálteológusokat, hogy „a szentek, köztük Liguori Szent Alfonz bölcs és mindig időszerű példáját követve”, az isteni kinyilatkoztatás fényében közelítsenek a modern világ „kihívásaihoz, változásaihoz és konfliktusaihoz”.

A morálteológia doktoraként ismert Szent Alfonz „képes volt megtalálni Isten törvényeinek és az emberi lelkiismeret és szabadság dinamikájának kiegyensúlyozott szintézisét, ugyanakkor jótékony, megértő és türelmes hozzáállással testvéreihez Isten végtelen irgalmának látható jelévé vált” – fogalmaz üzenetében a pápa.

XIV. Leó a kolumbiai Bogotában augusztus 20–21-én rendezett nemzetközi morálteológiai kongresszus résztvevőinek küldött üzenetét Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt, Oscar Báez Pinto atyának, a San Alfonso Egyetemi Alapítvány rektorának címzett táviratban közölték.

A Szentatya reményét fejezte ki, hogy a nemzetközi morálteológiai tanácskozás napjai „lehetőséget kínálnak arra, hogy az isteni kinyilatkoztatás fényében – amely teljességét Jézus Krisztusban találja meg – elmélkedjenek a jelenlegi kihívásokról, változásokról és konfliktusokról”.

Leó pápa üzenete végén a „Boldogságos Szűz Mária, a Bölcsesség Széke anyai oltalmát” kéri a kongresszusra, és apostoli áldását adja a résztvevőkre és szeretteikre.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

