Leó pápa a szentek példájának követésére buzdít a morálteológiai kongresszushoz intézett üzenetében

A morálteológia doktoraként ismert Szent Alfonz „képes volt megtalálni Isten törvényeinek és az emberi lelkiismeret és szabadság dinamikájának kiegyensúlyozott szintézisét, ugyanakkor jótékony, megértő és türelmes hozzáállással testvéreihez Isten végtelen irgalmának látható jelévé vált” – fogalmaz üzenetében a pápa.

XIV. Leó a kolumbiai Bogotában augusztus 20–21-én rendezett nemzetközi morálteológiai kongresszus résztvevőinek küldött üzenetét Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt, Oscar Báez Pinto atyának, a San Alfonso Egyetemi Alapítvány rektorának címzett táviratban közölték.

A Szentatya reményét fejezte ki, hogy a nemzetközi morálteológiai tanácskozás napjai „lehetőséget kínálnak arra, hogy az isteni kinyilatkoztatás fényében – amely teljességét Jézus Krisztusban találja meg – elmélkedjenek a jelenlegi kihívásokról, változásokról és konfliktusokról”.

Leó pápa üzenete végén a „Boldogságos Szűz Mária, a Bölcsesség Széke anyai oltalmát” kéri a kongresszusra, és apostoli áldását adja a résztvevőkre és szeretteikre.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír