Leó pápa szentszéki segítséggel hazatért ukrán gyerekekkel találkozott – „Értette a fájdalmunkat”

Szenvedés, veszteségek, a gyökerek és kötelékek elszakítása – erről szóltak a történetek, amelyeket a Ferenc pápa által oly sokszor meggyötört országnak nevezett Ukrajnából érkezett nőkből és fiatalokból álló csoport tagjai megosztottak a pápával. Az ukrán kormány becslése szerint mintegy húszezer gyermeket hurcoltak el, közülük körülbelül ezren tértek haza 2024-ben és 2025-ben. Köztük volt Mark, Olekszandr, Veronika és Marta, akik találkozhattak Leó pápával az Apostoli Palotában. A gyermekek hazatérése és a fogolycserék ügyében a Szentszék kitartóan dolgozott, diplomáciai és humanitárius csatornákat nyitva. Ezért maga Volodimir Zelenszkij elnök is háláját fejezte ki.

Segítség, meghallgatás, ajándékok

Leó pápa megerősítette a Szentszék elkötelezettségét, miután meghallgatta a csoport történeteit és tanúságtételeit, biztosította őket, hogy mindent megtesznek a megsegítésükért. A pápa déli 12 óra után fogadta őket a Konszisztórium teremben, körülbelül fél órán át tartott a találkozás. Jelen volt Amy Klobuchar amerikai szenátor is, aki aktívan foglalkozik az ukránok hazatérésének és a foglyok kiszabadításának ügyével, valamint Andrij Juras, Ukrajna szentszéki nagykövete, aki már előző este, a Pietro Parolin bíboros által bemutatott szentmisén – amelyet a nagy ukrajnai éhínség (Holodomor) áldozatainak emlékére tartottak a Sant’Andrea della Valle-templomban – bemutatta honfitársait mint „olyanokat, akik mindenkinél többet szenvedtek a háború miatt, teljesen ártatlanul”.

Juras a vatikáni médiának elmondta, hogy a találkozó nagyon őszinte, derűs légkörben zajlott, kevéssé volt hivatalos, inkább közvetlen hangulatú: „A Szentatya nagy türelemmel hallgatott meg mindenkit.” Leó pápa mindenkinek rózsafüzért ajándékozott; a fiatalok pedig pólókkal és pulóverekkel viszonozták, azoknak az egyesületeknek a jelképeivel, amelyekhez tartoznak, például a Bring Kids Back UA. A pápa rajzokat is kapott, némelyiken a béke felirat volt, mások őt ábrázolták fehér lovon.

Oroszországból hazatért gyerekek készítették a rajzokat, akiknek nevében a 18 éves Marta beszélt. „Nagyon tetszettek neki a rajzok”

– mesélte a vatikáni médiának, melynek Olena és Veronika társaságában adott interjút.

Kötelezettségvállalás másokért

Marta, aki Donyeckből titkos utakon menekült el, elmondta, hogy angolul beszélt Leó pápával, aki megdicsérte nyelvtudását. „Máskor is találkoztam politikusokkal, és a barátaim viccelődtek: Ki hiányzik még a listádról, talán a római pápa? A tréfa ma valóra vált.” „Úgy léptem be a terembe, hogy tisztában voltam azzal, milyen fontos ez a találkozó. Meglepett a berendezés szépsége – mondta –, nagyon tetszett minden. Jó volt, mert ő, a pápa, megmutatta nekünk, hogy megért minket.”

A 16 éves Veronika is hasonlóan nyilatkozott a találkozásról. Elmondta azt is, hogy 13 éves volt, amikor hirtelen egy másik országban találta magát, és a 14. születésnapját anyjától távol „ünnepelte”. Pólóján annak a civil szervezetnek az emblémája volt látható (ilyen pólót ajándékozott a pápának is), amely civilek hazajuttatásáért tevékenykedik. Elmondta, hogy tagja iskolai kluboknak és jótékonysági szervezeteknek, részt vesz katonák és a konfliktus áldozatai számára szervezett adománygyűjtésben. „Kicsit féltem, de minden meglepően jó volt. Olyasmi, ami egyszer történik az életben. Leó pápa nagyon kedves volt hozzánk, figyelmes, meghallgatott” – mondta.

Veronika nem felejti el azt az időszakot, amikor „alapvető dolgok hiányoztak” az életéből és „folyamatosan bombáztak”. A traumák azonban nem törték össze álmait és céljait: „Másoknak is szükségük van segítségre, felelősséget akarok vállalni értük. Jogász vagy diplomata szeretnék lenni

– mondja a lány –, az egyik vagy akár mindkettő: jogi diplomát szeretnék szerezni, ügyvéd lehetnék, aztán diplomata!” A fiatal lányt az a cél mozgatja, hogy „gyerekek ezrei megkapják azt a segítséget, amit én is kaptam. Nem akarok a történelem áldozata lenni. Nem akarom, hogy a jövőben a gyerekeim, unokáim vagy bárki más átélje azt, amit én átéltem. Ennek a szakasznak végleg le kell zárulnia.”

„Kívánom mindenkinek, hogy lássa hazatérni szeretteit”

Olena, aki a kommunizmus éveiben egy katolikus faluban nőtt fel, később pedig a Hostomel egészségügyi központban ápolta a sebesülteket, a hitről beszélt, ami a reménnyel együtt támogatta őt a végtelenül hosszú hónapokban, amikor várta, hogy fia és férje újra megjelenjen az ajtóban. A fiát bebörtönözték, a férjét Kurszkba deportálták, ahonnan 2022 áprilisában szabadult egy fogolycsere során.

Mindennap kértem az Urat, hogy őrizze meg életüket. És kértem, hogy én is túléljem, legyen erőm várni.”

„Isten meghallgatott” – mondja az asszony. Férje és fia most hosszú rehabilitációs időszakon mennek át. „A fiam 22 éves, sportoló volt, befejezte az egyetemet... Hiszem, hogy az orvostudomány és az Úr segít majd rajta.”

Neki régi vágya teljesült: eljutni a Vatikánba. „Sok kérelmet nyújtottam be Ukrajnában és máshol, kapcsolatokat kerestem, sokan mondták, maradjak inkább otthon és imádkozzak. Aztán felvettem a kapcsolatot a Vatikáni Államtitkársággal.” És találkozott a pápával. Olena elmondta, hogy nem hagyja abba a „civilek hazatéréséért folytatott munkát”. „Olyanok lettünk, mint egy család, azon dolgozunk, hogy minden ukrán hazatérjen…

Ez a találkozó reményt ad nekem, hogy a Szentszék megvédi a civil foglyokat. Kívánom mindenkinek, hogy lássa hazatérni szeretteit, ahogy velem történt.”

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír