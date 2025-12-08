Leó pápa a Szeplőtlen Szűz szobránál: Ébressz álmokat, látomásokat és bátorságot bennünk!

Az alábbiakban közzétesszük XIV. Leó pápa imáját.

Üdvöz légy, Mária!

Örvendj, kegyelemmel teljes,

azzal a kegyelemmel,

amely szelíd fényként ragyogja be mindazokat,

akikre Isten jelenléte rávetül!

A Misztérium kezdettől fogva körülölelt téged:

anyád méhétől fogva nagy dolgokat vitt végbe benned,

melyek hamarosan beleegyezésedet kívánták,

azt a nagybetűs igent, amely sok kisbetűs igent vont maga után.

Szeplőtlen Szűz, egy hűséges nép Anyja,

áttetsző szépséged örök fénnyel ragyogja be Rómát,

járásod erősebben illatosítja utcáit,

mint a ma eléd helyezett virágok.

Ó, szeplőtlen Szűzanya,

a világ számtalan részéből érkező zarándokok

rótták e város utcáit

a történelem során és ebben a jubileumi évben is.

Megtépázott, nemegyszer megtört emberek,

kik alázatosak, mint a föld, amelyből Isten formálta őket,

és amelybe szüntelenül leheli az ő éltető Lelkét.

Tekints, ó, Mária, gyermekeidre,

akikben még nem aludt ki a remény:

hajtson ki bennük mindaz, amit Fiad elvetett,

ő, az élő Ige, aki mindegyikükben tovább kíván növekedni,

testet akar ölteni, arcot és hangot akar kapni!

Virágozzon ki a jubileumi remény

Rómában és a föld minden szegletében:

a remény az Isten készítette új világban,

melynek ékköve és hajnala te vagy, ó, szent Szűz!

A szent kapuk után most nyíljanak meg más kapuk is:

az otthonok és a békeoázisok kapui,

ahol újra virágozhat a méltóság,

ahol erőszakmentességre nevelnek,

és ahol megtanulható a kiengesztelődés művészete!

Jöjjön el Isten országa,

az újdonság, melyet oly nagyon vártál,

és amely előtt teljesen megnyíltál:

kislányként, fiatal nőként és a születő egyház anyjaként.

Segítsd új felismerésekre jutni a Rómában élő egyházat

és a részegyházakat, melyek minden környezetben

egybegyűjtik kortársaink örömeit és reményeit,

szomorúságait és aggodalmait

– különösen a szegényekét és minden szenvedőét!

A keresztség révén ma is szülessenek

szent és szeplőtlen férfiak és nők,

akik arra kapnak meghívást,

hogy Krisztus testének élő tagjai legyenek:

egy olyan testé, amely cselekszik, vigasztal,

kiengesztel és átalakítja a földi várost, ahol Isten városa készül!

Járj közben értünk, hiszen olyan változásokkal küzdünk,

amelyekre felkészületlenek és erőtlenek vagyunk!

Ébressz álmokat, látomásokat és bátorságot bennünk,

te, aki mindenkinél jobban tudod,

hogy Istennek semmi sem lehetetlen,

és azt is, hogy Isten semmit sem tesz egyedül!

Indíts útnak bennünket azzal a sietséggel,

amely egykor lépteidet mozgatta rokonod, Erzsébet felé,

és azzal az aggódással,

amellyel száműzött menekültté és zarándokká lettél,

hogy áldott légy – igen –, de minden asszony között,

Fiad első tanítványaként és a velünk lévő Isten anyjaként!

Segíts, hogy mindig olyan egyház legyünk,

amely az emberek között és az emberekkel van,

kovászként az igazságosságért és reményért kiáltó emberiség tésztájában!

Szeplőtlen Szűz, végtelen szépségű asszony,

viselj gondot erre a városra, az itt élő emberekre!

Mutasd meg nekik Jézust,

vezesd őket Jézushoz,

mutasd be őket Jézusnak!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír