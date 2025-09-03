Leó pápa szeptemberi imaszándéka a teremtett világgal való kapcsolatunkért

XIV. Leó pápa imája a teremtett világgal való kapcsolatunkért Urunk, Te szeretsz mindent, amit teremtettél,

és semmi sem létezik a Te gyengédséged misztériuma nélkül.

Minden teremtmény, bármilyen kicsi is legyen,

a Te szereteted gyümölcse, és helye van ebben a világban. Még a legegyszerűbb és legrövidebb életet is a Te gondoskodásod veszi körül.

Assisi Szent Ferenchez hasonlóan ma mi is azt szeretnénk mondani:

„Dicsőség Neked, Uram!” A teremtett világ szépsége által a jóság forrásaként nyilvánítod ki magad.

Kérünk Téged: nyisd meg a szemünket, hogy felismerjünk Téged,

és a teremtéshez való közelséged misztériumából megtanuljuk,

hogy a világ végtelenül több, mint egy megoldandó probléma.

Ez egy rejtély, amelyet hálával és reménnyel kell szemlélnünk. Segíts bennünket, hogy felfedezzük a Te jelenlétedet az egész teremtésben,

hogy teljes mértékben felismerve azt, érezzük és tudjuk,

hogy felelősek vagyunk ezért a közös otthonunkért,

ahová arra hívsz minket, hogy gondoskodjunk róla,

tiszteljük és védjük az élet minden formáját és lehetőségét. Dicsőség Neked, Urunk! Ámen.

A videóban Leó pápát látjuk sétálni a Castel Gandolfó-i Pápai Villák kertjében, ahol július 9-én bemutatta az első teremtésvédelmi szentmisét a Laudato si’ ökoközpontban. A témát a teremtett világnak szentelt időszak ihlette, az az ökumenikus kezdeményezés, amely a különböző felekezetű keresztényeket egyesíti a föld védelmére szeptember elseje és október 4-e, Szent Ferenc ünnepe között. „Imádkozzunk, hogy Szent Ferenc ihletésére megtapasztaljuk azt a kölcsönös függést, ami összeköt valamennyi teremtett lényt, akiket Isten szeret, és akik méltóak a szeretetre és a tiszteletre” – fohászkodik a videóban Leó pápa.

Az élet őrzői

A Szentatya angolul mond el egy imát, melyben emlékeztet, hogy minden teremtmény Isten szeretetének gyümölcse, és hogy Isten éppen a teremtésben mutatja meg, hogy a jó forrása. A világ végtelenül több, mint egy megoldandó probléma. Olyan titok, melyet hálával és reménységgel kell szemlélni, őrizni, tisztelni, óvni.

A természet tiszteletéből következik az élet tisztelete

A szeptemberi imaszándékról szóló videóhoz két évforduló is kapcsolódik: 800 éve írta Szent Ferenc a Naphimnuszt, illetve 10 éve tette közzé Ferenc pápa a Laudato si’ kezdetű enciklikát. Ahogy Michael Czerny bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztérium prefektusa elmondta, a pápa a videóban arra buzdít, hogy szemléljük a teremtett világot, engeszteljük ki, éljünk harmóniában, védjük meg prófétai szellemét, tiszteljünk minden emberi lényt, és végül segítsük elő a tartós és fenntartható békét.

A föld java összefügg az ember javával

Nem lehet különválasztani az emberi jólétet a föld más lakóinak jólététől, és bolygónk egészségi állapotától – vallja Cristóbal Fones atya, a Pápa Imavilághálójának nemzetközi igazgatója. Tekintsünk Szent Ferencre, hogy egyszerűbb életstílust válasszunk, kevesebbet fogyasszunk, hogy életünket a másokkal és a természettel való testvéri kapcsolatra építsük, Isten szerető és hálás gyermekeiként.

Forrás és fotó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya; Vatikáni Rádió

Videó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya YouTube-csatornája

Magyar Kurír