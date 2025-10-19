Leó pápa történelmi látogatáson fogadja Károly királyt és együtt imádkozik vele a Vatikánban

Október 23-án, helyi idő szerint délben XIV. Leó pápa ökumenikus imádságot vezet a teremtés gondozásáért és védelméért a Sixtus-kápolnában, melyet együtt imádkoznak a királyi párral. Ezt követően a Sala Regiában találkozóra kerül sor a környezetvédelemért elkötelezett személyekkel és szervezetekkel. Délután 14.45-kor a király és a királyné meglátogatja a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikát, ahol Károly király hivatalosan megkapja az apátság „királyi konfráteri” címét, elismerve a brit korona és a bazilikához tartozó bencés apátság között régóta fennálló kapcsolatokat.

A Buckingham-palota „történelmi jelentőségűnek” minősítette a látogatást, amely összhangban áll a jubileumi szentév „A remény zarándokai” témájával, és elismeri a Katolikus Egyház és az anglikán egyház közös ökumenikus erőfeszítéseit.

A királyi látogatás két központi témája a keresztény egység és a bolygó védelme. Az október 17-én a Vatikánban tartott sajtótájékoztatón Flavio Pace érsek, a Keresztény Egység Előmozdítása Dikasztérium titkára vázolta az ökumenikus szempontokat, míg Alessandra Smerilli nővér, az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatának Dikasztériuma titkára az ökológiai dimenzióról beszélt.

Az eredetileg áprilisra tervezett látogatás egybeesik Ferenc pápa teremtésvédelmi enciklikája, a Laudato si’ 10. évfordulójával is. Károly király – aki az anglikán egyház legfőbb kormányzójaként régóta elkötelezett a vallások közötti párbeszéd területén – kifejezetten kérte, hogy részt vehessen egy, a teremtett világ gondozására összpontosító liturgián. Ezt a szertartást XIV. Leó pápa és Stephen Cottrell yorki érsek vezeti majd a Sixtus-kápolnában.

A látogatás ökumenikus hangvétele tükröződni fog a liturgiában, amelyben eléneklik Szent Ambrus egy himnuszát – Szent John Henry Newman angol fordításában. Newman, az anglikán–katolikus kapcsolatok kulcsfigurája, életének nagy részében anglikán volt, mielőtt katolikus lett. Newmant XVI. Benedek 2019-ben szentté avatta, az eseményen Károly király személyesen is részt vett. November 1-jén XIV. Leó pápa egy magas rangú anglikán delegáció részvételével tartandó ünnepélyes ceremónián Newmant az egyház tanítójává nyilvánítja.

A liturgikus eseményen a zenei szolgálatot a Sixtus-kápolna kórusa, a St James’s Palace királyi kápolna kórusa és a Windsor-kastély St George’s Chapel kórusa adja.

Az ökumenikus imádságot követően XIV. Leó pápa és Károly király zártkörű találkozón vesznek részt a Sala Regiában egyházi vezetők, üzleti személyiségek, környezetvédők és ENSZ-szakértők társaságában. A Laudato Si’ Mozgalom képviselői is jelen lesznek.

„Ez a találkozó hangsúlyozza a katolikus és az anglikán egyház közötti szoros kapcsolatot a környezetvédelmi kérdésekben” – mondta Smerilli nővér. „Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy minden összefügg, és hogy a környezeti és társadalmi válságokat együtt kell kezelni. Leó pápa további intézkedésekkel folytatta ezt a megközelítést.”

Kiemelte a legutóbbi kezdeményezéseket: a Római misekönyv új liturgikus miseszövegét, a Missa pro custodia creationis (Szentmise a teremtett világ megőrzéséért), amely a Laudato si’ kezdetű enciklika szellemiségét közvetíti, XIV. Leó pápa július 9-én ezzel a propriummal mutatott be szentmisét Castel Gandolfóban, illetve amikor a Szentatya szeptember 5-én megáldotta a Borgo Laudato si’ ökológiai kertvárost. Smerilli nővér dicsérte a brit király erőfeszítéseit is, hogy bevonja a magánszektort a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése elleni küzdelembe.

Délután a királyi család a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikába utazik, amely történelmi kapcsolatokat ápol a brit koronával és a szomszédos bencés apátsággal. Érdemes megjegyezni, hogy az apátság címerében szerepel a Térdszalagrend jelvénye, amely Nagy-Britannia egyik legrangosabb kitüntetése.

A látogatás alkalmával Károly királyt James Michael Harvey bíboros és Donato Ogliari bencés apát, XIV. Leó pápa jóváhagyásával hivatalosan Szent Pál királyi testvériségének tagjává nevezik ki.

„Ez a megtiszteltetés és a lelki közösség jele” – mondta Pace érsek.

A szertartás során egy különleges kialakítású széket használnak, amelyen Károly király címere és a latin felirat: Ut unum sint („Hogy egyek legyenek” – János 17,21) szerepel. A szék a bazilika apszisában marad, és a király és utódai a jövőbeni látogatások alkalmával is használhatják.

Pace érsek és Smerilli nővér egyaránt hangsúlyozta a látogatás hosszú távú jelentőségét. „Ez történelmi pillanat a két egyház közötti megbékélés útján” – mondta Pace érsek. „Megünnepli, hogy milyen messzire jutottunk, és reményt ad a jövőre nézve.” Smerilli nővér egyetértett ezzel, és a teremtett világ iránti egység és közös felelősség erőteljes szimbólumának nevezte: „Ezek a témák minden eddiginél fontosabbak a jövő generációi számára.”

Forrás: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Fotó: The Royal Family közösségi oldala

Kuzmányi István/Magyar Kurír