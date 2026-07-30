Leó pápa új szentszéki állandó ENSZ-megfigyelőt nevezett ki New Yorkba

XIV. Leó pápa – 2026. július 30., csütörtök | 13:47
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XIV. Leó pápa Christophe-Zakhia El-Kassis érseket nevezte ki a Szentszék új állandó ENSZ-megfigyelőjévé New Yorkba – jelentette be a Szentszék Sajtóirodája július 25-én, szombaton.

A libanoni születésű Christophe-Zakhia El-Kassis a toszkánai Roselle címzetes érseke. Eddig apostoli nunciusként szolgált az Egyesült Arab Emírségekben és Jemenben, valamint apostoli delegátusként az Arab-félszigeten.

Christophe-Zakhia El-Kassist 1994-ben szentelték pappá. 2000-ben lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába; Indonéziában, Szudánban, Törökországban és a vatikáni Államtitkárságon dolgozott. 2019-ben szentelték püspökké.

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Mint ismert: a Szentszék állandó megfigyelői státuszt tart fenn az Egyesült Nemzetek Szervezeténél, ami lehetővé teszi számára, hogy részt vegyen a Közgyűlés és más ENSZ-szervek munkájában.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír

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