Leó pápa üzenete a cebui híveknek: Legyetek Krisztus tanúi a legutolsók szolgálatában

A Szent Gyermek ünnepe legyen alkalom arra, hogy jobban értékeljék a keresztség szentségi kegyelmét, mely Krisztusban egyesít minket, és így Isten gyermekeivé, Egyháza tagjaivá tesz minket – ezt kívánta Leó pápa üzenetében, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár látott el kézjegyével, és amelyet a cebui Szent Gyermek-bazilika ágostonos közösségének címzett.

Idén 461. alkalommal rendezték meg január harmadik vasárnapján a híres ünnepet, melynek témája: „A Szent Gyermekben egyek vagyunk”.

Krisztus kegyelmében és mások szolgálatában

A pápai üzenetet január 18-án, vasárnap olvasták föl reggel 6 órakor az ünnepi szentmisén, melyet Alberto Sy Uy cebui érsek mutatott be.

A Szentatya lelki közelségéről biztosított mindenkit, aki ezekben a napokban részt vesz a különböző ünnepi liturgiákon.

Leó pápa reméli, hogy mindenkit az a vágy hajt majd, hogy a keresztség hívására válaszolva teljesen Krisztus kegyelmében és mások szolgálatában éljen, különösen a társadalom peremén élők javára. Ezáltal tegyenek még jobban tanúságot Krisztus egységre szóló felhívásáról, mely a Szentháromság szeretetben való életét tükrözi.

A Szentatya végül minden hívőt a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja szerető közbenjárására bízva apostoli áldását küldte az Úrban való öröm és remény jeleként.

A Szent Gyermek története

A kegyszobor tiszteletének kezdete 1521-ig nyúlik vissza, amikor az első európaiak megérkeztek a szigetvilág partjaihoz. A tengeri expedíció vezetője, Ferdinand Magellan portugál felfedező elterjesztette a kereszténységet az országban, és Cebu királynőjét megkeresztelkedésekor egy kis Szent Gyermek-szoborral ajándékozta meg. A Prágai Kisjézusra emlékeztető szobornak azonban nyoma veszett, és csak negyvennégy évvel később, 1565-ben találta meg egy újabb spanyol expedíció.

A szobor lelőhelyére épült a cebui bazilika.

