Leó pápa üzenetet küldött a Bogotában ülésező Amazóniai Egyházi Konferenciának

Leó pápa augusztus 18-i, Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával ellátott levelének a címzettje Pedro Ricardo Barreto Jimeno SJ perui bíboros, az öt éve alapított Amazóniai Egyházi Konferencia (Conferencia Eclesial de la Amazonía, CEAMA) elnöke. Az Amazónia régió ügyeivel foglalkozó püspöki testület gyűlésének a Latin-amerikai és Karib-térségi Püspöki Konferenciák Tanácsa (CELAM) székháza adott otthont.

A 2020-ban alapított Amazóniai Egyházi Konferencia konkrét eszköz kíván lenni, hogy megvalósuljanak azok a javaslatok, melyek a pánamazóniai régióról 2019 októberében a Vatikánban megrendezett püspöki szinóduson hangzottak el.

A Szentatya megköszönte az augusztus 17-től 20-ig tartó konferencia résztvevőinek az Egyház legfőbb javát szolgáló erőfeszítéseit, melyet a szeretett amazóniai térség hívei érdekében tesznek. Tartsák szem előtt az Amazóniai szinódus tanítását a meghallgatásról és az Egyházban betöltött összes hivatások részvételéről a közös munkában. Az egység és a kollegialitás alapján, mint egy püspöki szervezet segítsék konkrétan és hatékonyan az megyéspüspökök és apostoli helynökök munkáját küldetésük betöltésében.

Leó pápa főként három, egymással összefüggő lelkipásztori szempontot ajánl megfontolásra, melyek az Egyház küldetése, hogy az evangéliumot minden embernek hirdesse; a térségben élő népekkel való egyenlő és méltányos bánásmód; és végül a közös otthon gondozása.

Elengedhetetlen, hogy Jézus Krisztust, aki az egész teremtés foglalata (vö. Ef 1,10), tisztán és nagy szeretettel hirdessék Amazónia lakosai között, így elkötelezve magukat arra, hogy az örömhír friss és tiszta kenyerét, valamint az Eucharisztia mennyei táplálékát nyújtsák nekik, ami ugyanis az egyetlen módja annak, hogy valóban Isten népe és Krisztus teste legyenek. Ebben a küldetésben az Egyház történelme által megerősített bizonyosság is sarkall minket, miszerint ahol Krisztus nevét hirdetik, ott az igazságtalanság ezzel arányosan visszaszorul, mert, ahogy Pál apostol mondja,

az emberek egymás ellen elkövetett kizsákmányolása megszűnik, ha képesek vagyunk egymást testvéreinkként elfogadni (vö. Fil 1,16).

A pápa végül felhívta a figyelmet, hogy jogunk és kötelességünk, hogy gondoskodjunk arról a „házról”, amelyet az Atyaisten ránk bízott, mint gondos sáfárokra, hogy senki el ne pusztítsa azokat a természeti kincseket, amelyek a Teremtő jóságáról és szépségéről tanúskodnak: másfelől senki ne legyen rabszolgája a Természetnek, de ne is imádja ezeket a teremtett dolgokat, amiket azért kaptunk, hogy „elérjük életünk célját, Isten dicsőítését és lelkünk üdvösségét” – idézett a pápa Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatos könyvéből. Ezekkel a kérésekkel adja végül Leó pápa szívből apostoli áldását a bogotái Amazóniai Egyházi Konferencia püspökeire és a lelkipásztori gondjaikra bízott hívekre.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír