Leó pápa a vatikáni családok ünnepén: Szükség van a tanúságtételetekre!

Szappanbuborékok, mutatványosok, felfújható csúszdák, ételstand, rajzoló- és színezősarok, játékok és élőzene adta a hátteret a Vatikán családos ünnepéhez, melynek legfőbb „látványossága” maga XIV. Leó pápa volt, aki szombaton késő délután személyesen üdvözölte a Vatikánban dolgozó családos alkalmazottakat a Kormányzóság előtti téren. Ezt a találkozót néhány éve rendszeresen megtartják, egyre változatosabb és színesebb programmal. Eredetileg májusra volt kitűzve az időpont, amit áttettek szeptember elejére. Több száz édesanya és édesapa gyűlt össze gyermekeikkel – akiknek nagy része nyáron részt vett a vatikáni nyári táborban is.

A pápa megjelenése nagy örömet váltott ki a családokból: érkezését Franco Fontana szalézi atya jelentette be, aki a Kormányzóság vezetőségénél és központi hivatalainál szolgálatot teljesítő káplánok koordinátora. A Szentatya mikrofonba beszélve köszöntötte a gyerekeket, akik kiáltozva, tapssal és énekkel fogadták őt.

Mind Isten családjához tartozunk

„Sziasztok! Jó estét! Milyen jó itt találkozni, különösen a családok ünnepén! Nagyon jó látni mind titeket, gyerekek!” – mondta Leó pápa, majd tapsot kért a gyermekek számára. „Ahogy anya és apa szeret benneteket, úgy mi is, amikor összegyűlünk, igazán szeretjük egymást, mert valamennyien Isten családjához tartozunk, testvérünkkel, legjobb barátunkkal, Jézussal” – fordult mosolyogva Leó pápa a gyerekekhez és néhány csecsemőhöz. „Ilyen nyitott szívvel akarjuk megélni ezt a szép pillanatot” – tette hozzá, majd a család öröméről beszélt. „Megéljük a családhoz való tartozás örömét, az együttlét örömét, azt, hogy egymás barátai vagyunk és megünnepeljük az ajándékokat, főként az élet ajándékát, a család ajándékát, amelyet az Úr nekünk adott” – mondta.

A családok tanúságtétele és áldozatai

„Isten hozott mindannyiótokat! Köszönöm ezt a fogadtatást!” – folytatta az üdvözlést Leó pápa, aki a szülőkhöz is szólt. „Nagyon fontos a családoknak ez a tanúságtétele a mai világban. Köszönöm nektek ezt a tanúságtételt, és hogy ma este itt vagytok, köszönöm mindazt, amit tesztek, olykor nagy áldozatok árán is, hogy egységben éltek a családban, és ezt az üzenetet közvetítitek, részt vállalva abban a lelkületben, amit Jézus Krisztus hagyott ránk.”

Imádság és köszöntés

Ezután a pápa elimádkozta az egybegyűltekkel az Üdvözlégyet, majd megáldott mindenkit. A Szentatya mellett álltak Raffaella Petrini nővér, a Vatikánvárosi Állam Kormányzóságának elnöke, valamint a két főtitkár, Emilio Nappa és Giuseppe Puglisi-Alibrandi prelátusok. Mögöttük három bíboros: a két korábbi kormányzósági elnök, Fernando Vergéz Alzaga és Giuseppe Bertello, illetve Lorenzo Baldisseri bíboros, a Püspöki Szinódus korábbi főtitkára. Őket a pápa „külön ajándéknak” nevezte az ünnepen.

A köszöntések után Leó pápa elvegyült a tömegben, a gyermekek és szüleik gyűrűjében. Mintegy fél órán át áldást osztott, ölelések, kézfogások, fotózkodás zajlott a téren.

Egy szép nagy pizza is előkerült, amelyet a pápa tiszteletére sütöttek. A zöld bazsalikomlevelekkel keretezett margherita piros paradicsomos alapján fehér mozzarellakockákból az „Éljen XIV. Leó pápa!” felirat volt kiolvasható.

Az örömteli családi találkozó végén készült még néhány fotó az animátorokkal, mutatványosokkal, majd a Szentatya visszatért lakhelyére.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír