Leó pápa a Zayed-díj kapcsán: A megosztottság idején tanúskodjunk a testvériségről!

Legyenek bármily hathatósak, olykor a szavak nem elegendők. Mert bizonyos ideálok csak akkor szökkennek szárba, ha tények, konkrét cselekvések követik. Ezeken keresztül valósul meg az emberi közösség, ami a Zayed-díj az Emberi Testvériségért középpontjában áll. Leó pápa erről szólt a bizottság tagjainak december 11-én, örömét fejezve ki, amiért tehetségüket, látásmódjukat, erkölcsi meggyőződésüket az emberi testvériség szolgálatába állítják.

A Szentatya felidézte a Zayed-díj születését, ami a vallásközi párbeszéd egyik fontos állomásához kötődik: amikor 2019-ben Ferenc pápa és Ahmad et-Tajjeb, az al-Azhar egyetem nagyimámja aláírták az Emberi Testvériségről szóló nyilatkozatot Mohammed bin Zayed Al Nahyan támogatásával. Ez a díj nemcsak Zayed sejk és más vezetők örökségét testesíti meg, hanem minden ember és minden vallás hivatása az, hogy előmozdítsa a testvériséget. Ahogy Ferenc pápa mondta: A különböző vallási hagyományok, saját spirituális örökségükből merítve hathatósan hozzájárulhatnak a testvériség szolgálatához – idézte elődjét Leó pápa.

Gesztusok és cselekvés

Konfliktusoktól és megosztottságtól sebzett korunkban szükségünk van az emberi kedvesség és szeretet hiteles tanúira, akik emlékeztetnek minket: valamennyien egymás testvérei vagyunk. A szavak nem elegendőek. A szeretetet táplálni kell, méghozzá gesztusokkal. Ha az eszmék és a viták világában maradunk, személyes, gyakori és őszinte gesztusok nélkül, tönkre fogja tenni legbecsesebb álmainkat is. A Zayed-díj teljesen egyedi módon olyan intézményeket és egyéneket tüntet ki, akik konkrétan cselekedtek azért, hogy együttérzést és szolidaritást ébresszenek, kézzel fogható példát adva arról, hogyan tudjuk ma előmozdítani a testvériséget – zárta beszédét XIV. Leó pápa.

